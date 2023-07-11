Владелец «Наполи» назвал единственный клуб, способный купить Осимхена

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис порассуждал о будущем форварда Виктора Осимхена.
«Единственный клуб, который может позволить себе Осимхена, – это «ПСЖ». Если они предложат нам около 200 миллионов евро, посмотрим, что произойдeт.
Я лично думаю, что Виктор останется здесь», – сказал Де Лаурентис.
- В прошлом сезоне Осимхен забил 31 гол и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
- Его контракт с «Наполи» действует до 2025 года.
- Рыночная стоимость нигерийца – 120 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо