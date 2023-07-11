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    • Владелец «Наполи» назвал единственный клуб, способный купить Осимхена

    Владелец «Наполи» назвал единственный клуб, способный купить Осимхена

    Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис порассуждал о будущем форварда Виктора Осимхена.

    «Единственный клуб, который может позволить себе Осимхена, – это «ПСЖ». Если они предложат нам около 200 миллионов евро, посмотрим, что произойдeт.

    Я лично думаю, что Виктор останется здесь», – сказал Де Лаурентис.

    • В прошлом сезоне Осимхен забил 31 гол и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
    • Его контракт с «Наполи» действует до 2025 года.
    • Рыночная стоимость нигерийца – 120 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 18:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Odnazhdy 22 минуты назад

      Какой нибудь Аль**** из Саудовской Аравии легко предложит за Осимхена 250 лямоа.

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