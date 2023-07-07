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    Тихонов назвал «шлаком» шоу с участием Дзюбы и Слуцкого

    Бывшему игроку «Спартака» Андрею Тихонову не нравятся интернет-шоу, в которых участвуют нападающий «Локомотива» Артем Дзюба и тренер Леонид Слуцкий.

    – Многие поражаются, как Артем Дзюба и Леонид Слуцкий решились вести ютуб-шоу «Ну так нельзя» и участвовать в других юмористических проектах.

    – Не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю. Я видел какие-то нарезки в телеграме, и мне этого хватило. Понял, что не мое. Кому-то это может быть интересно, но не мне. Порой стыдно становится от таких вещей.

    – Как вы думаете, Слуцкий вернется на тренерский мостик или останется шоуменом?

    – Пусть делает то, что ему нравится. Но мне такой юмор непонятен. Я видел все эти фотографии Дзюбы, видел пародию Слуцкого на это видео. И скажу одно. Есть понятие «мужчина». Так вот, мужчина всегда должен им и оставаться, даже когда шутит. Не перегибать палку.

    • Слуцкий без работы с осени, когда покинул «Рубин».
    • Дзюба в «Локо» с зимы.
    • Его контракт действует еще год.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9843

      САДЫЧОК 17 минут назад

      Шоу , скорее , всего шла ( не смотрел)-но , Тихонов человек дерьм@!

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