Тихонов назвал «шлаком» шоу с участием Дзюбы и Слуцкого

Бывшему игроку «Спартака» Андрею Тихонову не нравятся интернет-шоу, в которых участвуют нападающий «Локомотива» Артем Дзюба и тренер Леонид Слуцкий.

– Многие поражаются, как Артем Дзюба и Леонид Слуцкий решились вести ютуб-шоу «Ну так нельзя» и участвовать в других юмористических проектах.

– Не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю. Я видел какие-то нарезки в телеграме, и мне этого хватило. Понял, что не мое. Кому-то это может быть интересно, но не мне. Порой стыдно становится от таких вещей.

– Как вы думаете, Слуцкий вернется на тренерский мостик или останется шоуменом?

– Пусть делает то, что ему нравится. Но мне такой юмор непонятен. Я видел все эти фотографии Дзюбы, видел пародию Слуцкого на это видео. И скажу одно. Есть понятие «мужчина». Так вот, мужчина всегда должен им и оставаться, даже когда шутит. Не перегибать палку.