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Тихонов назвал «шлаком» шоу с участием Дзюбы и Слуцкого

7 июля 2023, 22:43
8

Бывшему игроку «Спартака» Андрею Тихонову не нравятся интернет-шоу, в которых участвуют нападающий «Локомотива» Артем Дзюба и тренер Леонид Слуцкий.

– Многие поражаются, как Артем Дзюба и Леонид Слуцкий решились вести ютуб-шоу «Ну так нельзя» и участвовать в других юмористических проектах.

– Не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю. Я видел какие-то нарезки в телеграме, и мне этого хватило. Понял, что не мое. Кому-то это может быть интересно, но не мне. Порой стыдно становится от таких вещей.

– Как вы думаете, Слуцкий вернется на тренерский мостик или останется шоуменом?

– Пусть делает то, что ему нравится. Но мне такой юмор непонятен. Я видел все эти фотографии Дзюбы, видел пародию Слуцкого на это видео. И скажу одно. Есть понятие «мужчина». Так вот, мужчина всегда должен им и оставаться, даже когда шутит. Не перегибать палку.

  • Слуцкий без работы с осени, когда покинул «Рубин».
  • Дзюба в «Локо» с зимы.
  • Его контракт действует еще год.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Слуцкий Леонид Тихонов Андрей
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1688761157
Шоу , скорее , всего шла ( не смотрел)-но , Тихонов человек дерьм@!
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jek718875
1688786856
Тихон затаил обиду, на шоу не пригласили
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Бригадный
1688788310
Великие люди, что ты! У одного нет чувства юмора (совсем). У другого чувство юмора весьма крутое, но специфическое. Третий - просто дурак. Догадайся и расставь этих великих персон по полочкам.
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Рыло свина
1688790997
давить их извращенцев!
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zigbert
1688826949
Да какой уж там юмор. Они сами себя позорят.
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