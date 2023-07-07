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    • ЦСКА – о возможном уходе Медины в «Спартак»: «Мы стремимся принимать рациональные решения»

    ЦСКА – о возможном уходе Медины в «Спартак»: «Мы стремимся принимать рациональные решения»

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал потенциальный трансфер Хесуса Медины в «Спартак».

    «Клуб всегда стремился и далее будет стремиться принимать рациональные решения, нацеленные на укрепление клуба и команды. Как и говорилось в недавнем комментарии, есть предложения, соответствующие рынку и видению развития клуба, а есть несоответствующие.

    Все достаточно просто. Трансферное окно на то и трансферное окно, что в нем могут совершаться сделки – в ту или иную сторону. Есть офферы на вход с нашей стороны, есть офферы и поступающие в клуб», – написал Брейдо.

    • Медина в ЦСКА с января 2022 года.
    • В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
    • Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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