ЦСКА – о возможном уходе Медины в «Спартак»: «Мы стремимся принимать рациональные решения»

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал потенциальный трансфер Хесуса Медины в «Спартак».

«Клуб всегда стремился и далее будет стремиться принимать рациональные решения, нацеленные на укрепление клуба и команды. Как и говорилось в недавнем комментарии, есть предложения, соответствующие рынку и видению развития клуба, а есть несоответствующие.

Все достаточно просто. Трансферное окно на то и трансферное окно, что в нем могут совершаться сделки – в ту или иную сторону. Есть офферы на вход с нашей стороны, есть офферы и поступающие в клуб», – написал Брейдо.

Медина в ЦСКА с января 2022 года.

В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спaртак»: в такой трансфер не верил и Гинер