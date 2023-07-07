«ПСЖ» объявил о третьем летнем трансфере

Мануэль Угарте официально стал игроком «ПСЖ».

Парижский клуб выкупил 22-летнего опорного полузащитника у «Спортинга».

Сумма трансфера, вероятно, составила 60 миллионов евро. Такие отступные были прописаны в контракте футболиста с лиссабонцами.

«ПСЖ» заключил с новичком соглашение до 30 июня 2028 года.

За новую команду Угарте будет выступать под четвертым номером.