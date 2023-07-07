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    «ПСЖ» объявил о третьем летнем трансфере

    Мануэль Угарте официально стал игроком «ПСЖ».

    Парижский клуб выкупил 22-летнего опорного полузащитника у «Спортинга».

    Сумма трансфера, вероятно, составила 60 миллионов евро. Такие отступные были прописаны в контракте футболиста с лиссабонцами.

    «ПСЖ» заключил с новичком соглашение до 30 июня 2028 года.

    За новую команду Угарте будет выступать под четвертым номером.

    • Это третье подписание парижан текущим летом.
    • Ранее они бесплатно заполучили Милана Шкриньяра и Марко Асенсио, у которых истекли контракты с «Интером» и «Реалом» соответственно.

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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