«ПСЖ» объявил о третьем летнем трансфере

Мануэль Угарте официально стал игроком «ПСЖ».
Парижский клуб выкупил 22-летнего опорного полузащитника у «Спортинга».
Сумма трансфера, вероятно, составила 60 миллионов евро. Такие отступные были прописаны в контракте футболиста с лиссабонцами.
«ПСЖ» заключил с новичком соглашение до 30 июня 2028 года.
За новую команду Угарте будет выступать под четвертым номером.
- Это третье подписание парижан текущим летом.
- Ранее они бесплатно заполучили Милана Шкриньяра и Марко Асенсио, у которых истекли контракты с «Интером» и «Реалом» соответственно.
Источник: сайт «ПСЖ»