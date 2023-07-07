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    • Дьяков назвал причину, по которой «Зенит» покупает Фернандеса

    Дьяков назвал причину, по которой «Зенит» покупает Фернандеса

    Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал новость о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Не знаю, будет ли переход в «Зенит» предательством со стороны Марио Фернандеса. Если бы он перешeл в «Спартак» – однозначно. Марио оставил большой след в истории ЦСКА. Болельщикам будет неприятно. Для меня это, мягко говоря, неожиданно.

    Зачем Фернандес «Зениту»? Клуб частенько берeт всех подряд в силу своих возможностей. Так он не усиливает себя, а в большой степени ослабляет соперников. Фернандес – сильный футболист, но непонятно, нужен ли он «Зениту». Тем более он уже долгое время не играл», – сказал Дьяков.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1271

      Спартач80 38 минут назад

      Мразотная сучность Зенита....

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      Рейтинг: +7188

      Semenycch 2 часа назад

      Я воспринимаю этот переход как странный. Первые новости об этом переходе вообще принимал за откровенный фейк. Нужен ли Фернандес Зениту и Зенит Фернандесу? Не знаю. Этот переход очень сомнительный.

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      Рейтинг: +717

      FCSpartakM > Semenycch 1 час назад

      у зенита пол скамейки сомнительных переходов, чего этому удивляться

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      Рейтинг: +3414

      шахта Заполярная > FCSpartakM 34 минуты назад

      Дьяков прямо же написал, что не нужен, но для ослабления конкурентов зенит всегда так делал.

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