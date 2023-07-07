Дьяков назвал причину, по которой «Зенит» покупает Фернандеса

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал новость о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Не знаю, будет ли переход в «Зенит» предательством со стороны Марио Фернандеса. Если бы он перешeл в «Спартак» – однозначно. Марио оставил большой след в истории ЦСКА. Болельщикам будет неприятно. Для меня это, мягко говоря, неожиданно.

Зачем Фернандес «Зениту»? Клуб частенько берeт всех подряд в силу своих возможностей. Так он не усиливает себя, а в большой степени ослабляет соперников. Фернандес – сильный футболист, но непонятно, нужен ли он «Зениту». Тем более он уже долгое время не играл», – сказал Дьяков.