Чернов назвал главное качество Абаскаля

Защитник «Спартака» Никита Чернов после товарищеского матча с «Торпедо» (2:2) высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

– Абаскаль приехал на матч с новорожденным ребенком. Было мило. Как Гильермо сейчас? Отцовство – важный этап для каждого мужчины.

– По себе знаю, что это тяжело. Первое время малыш постоянно кричит, недосыпы какие‑то. Но Гильермо – молодец, справляется. Полностью погружен в процесс подготовки. А мы чем сможем, поможем.

– Назови одно главное качество Абаскаля.

– Прямолинейность. Это главное. Если все плохо, он так и говорит. Если есть за что похвалить, хвалит. По мне, это очень важное качество.