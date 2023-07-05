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    Чернов назвал главное качество Абаскаля

    Защитник «Спартака» Никита Чернов после товарищеского матча с «Торпедо» (2:2) высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

    – Абаскаль приехал на матч с новорожденным ребенком. Было мило. Как Гильермо сейчас? Отцовство – важный этап для каждого мужчины.

    – По себе знаю, что это тяжело. Первое время малыш постоянно кричит, недосыпы какие‑то. Но Гильермо – молодец, справляется. Полностью погружен в процесс подготовки. А мы чем сможем, поможем.

    – Назови одно главное качество Абаскаля.

    – Прямолинейность. Это главное. Если все плохо, он так и говорит. Если есть за что похвалить, хвалит. По мне, это очень важное качество.

    • Сын Гильермо родился в России весной.
    • Абаскаль назвал его Николаем из уважения к России и «Спартаку».
    • Тренер в России год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.07.2023 21:52
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