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  • «Можем забыть о таком футболисте»: Ловчев раскритиковал Бакаева

«Можем забыть о таком футболисте»: Ловчев раскритиковал Бакаева

3 июля 2023, 13:46
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в матче против «Нефтчи» (3:1).

«Во-первых, хорошо, что турнир такой проходит. Когда есть международная изоляция, это очень важно. В принципе, такой состав участников вполне мог быть в группе Лиги Европы.

В принципе, «Зенит» владел преимуществом, выигрыш по делу. Посмотрели на большую группу россиян, которым дали много игрового времени.

Гол забил Бакаев, но для меня перспективы в «Зените» всe равно неважные, он зря уходил из «Спартака». Понятно, что и там всe было не гладко, но в Питере Зелимхан играет очень мало. Заметно, что он расстраивается, когда не играет или когда меняют. Амбиций много, но с бразильцами конкурировать сложно.

В «Спартаке» при всех делах был прогресс, он в сборную вызывался, а в «Зените», боюсь, мы можем забыть о таком футболисте. Может уйти кто-то из бразильцев, но там обязательно привезут нового.

Нельзя без игровой практики прогрессировать, надо искать команду. И я бы сказал – надо предпринимать усилия, чтобы уйти, потому что, как понимаю, «Зенит» отпускать не хочет», – написал Ловчев.

  • Прошлым летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
  • В дебютном сезоне атакующий полузащитник забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до 2025 года.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бакаев Зелимхан Ловчев Евгений
Комментарии (1)
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zigbert
1688409206
Ловчев прав в Зените у Бакаева гораздо меньше игрового времени. Но он с желанием пошел в Зенит не боясь конкуренции.
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