«Можем забыть о таком футболисте»: Ловчев раскритиковал Бакаева

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в матче против «Нефтчи» (3:1).

«Во-первых, хорошо, что турнир такой проходит. Когда есть международная изоляция, это очень важно. В принципе, такой состав участников вполне мог быть в группе Лиги Европы.

В принципе, «Зенит» владел преимуществом, выигрыш по делу. Посмотрели на большую группу россиян, которым дали много игрового времени.

Гол забил Бакаев, но для меня перспективы в «Зените» всe равно неважные, он зря уходил из «Спартака». Понятно, что и там всe было не гладко, но в Питере Зелимхан играет очень мало. Заметно, что он расстраивается, когда не играет или когда меняют. Амбиций много, но с бразильцами конкурировать сложно.

В «Спартаке» при всех делах был прогресс, он в сборную вызывался, а в «Зените», боюсь, мы можем забыть о таком футболисте. Может уйти кто-то из бразильцев, но там обязательно привезут нового.

Нельзя без игровой практики прогрессировать, надо искать команду. И я бы сказал – надо предпринимать усилия, чтобы уйти, потому что, как понимаю, «Зенит» отпускать не хочет», – написал Ловчев.