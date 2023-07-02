Ребров ответил, влияет ли на Промеса тюремный приговор

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров заверил, что с нападающим команды Квинси Промесом проблем нет.
– Удалось ли поговорить с Квинси, как он сейчас чувствует?
– Конечно, мы с Квинси всегда общаемся. Он сейчас в отличном рабочем настроении, как и чуть меньше десяти лет назад, когда увидел его впервые. Все хорошо.
– То есть внешне никак на нем последние события не сказались?
– Никак вообще, абсолютно.
- Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
Источник: «Матч ТВ»