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Ребров ответил, влияет ли на Промеса тюремный приговор

2 июля 2023, 09:29

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров заверил, что с нападающим команды Квинси Промесом проблем нет.

– Удалось ли поговорить с Квинси, как он сейчас чувствует?

– Конечно, мы с Квинси всегда общаемся. Он сейчас в отличном рабочем настроении, как и чуть меньше десяти лет назад, когда увидел его впервые. Все хорошо.

– То есть внешне никак на нем последние события не сказались?

– Никак вообще, абсолютно.

  • Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
  • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
  • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Промес Квинси
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