Ребров ответил, влияет ли на Промеса тюремный приговор

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров заверил, что с нападающим команды Квинси Промесом проблем нет.

– Удалось ли поговорить с Квинси, как он сейчас чувствует?

– Конечно, мы с Квинси всегда общаемся. Он сейчас в отличном рабочем настроении, как и чуть меньше десяти лет назад, когда увидел его впервые. Все хорошо.

– То есть внешне никак на нем последние события не сказались?

– Никак вообще, абсолютно.