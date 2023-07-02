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    Ребров ответил, влияет ли на Промеса тюремный приговор

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров заверил, что с нападающим команды Квинси Промесом проблем нет.

    – Удалось ли поговорить с Квинси, как он сейчас чувствует?

    – Конечно, мы с Квинси всегда общаемся. Он сейчас в отличном рабочем настроении, как и чуть меньше десяти лет назад, когда увидел его впервые. Все хорошо.

    – То есть внешне никак на нем последние события не сказались?

    – Никак вообще, абсолютно.

    • Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.07.2023 09:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20765

      Cleaner 16 часов назад

      Ребров, ты же специалист ПО ШТАНГАМ! Откуда тебе знать про влияние приговора на Промеса?

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