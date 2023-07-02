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  • Зарема – о поздравлении «Спартаком» Бакаева: «Странно поздравлять целователя стрелки, тогда для Дзюбы и Володьки должны найти добрые слова»

Зарема – о поздравлении «Спартаком» Бакаева: «Странно поздравлять целователя стрелки, тогда для Дзюбы и Володьки должны найти добрые слова»

2 июля 2023, 09:23
2

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала поздравление клубом бывшего своего полузащитника Зелимхана Бакаева, который сейчас в «Зените».

«Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки. Тогда и для Артема Дзюбы и Володьки Быстрова должны найти добрые слова. Абстрагируюсь от личностей, все-таки за «Спартак» они отметились более значимо, чем Бакаев. Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в Кота Леопольда», – сказала Салихова.

  • Бакаеву накануне исполнилось 27 лет.
  • Он воспитанник «Спартака».
  • С командой он брал Кубок России.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир Дзюба Артем Бакаев Зелимхан Салихова Зарема
Комментарии (2)
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Plyash
1688289779
"Поздравили",чтобы унизить этого горного архара,дав понять,что его вклад в победу Зенита в его возрасте ниже подошвы от домашних тапочек.Тоньше хвалёного англосакского юмора,к сожалению,понятного не всем.
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Snek
1689637285
Да они и не превращались, как были склочными поросятами, так и остались.
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