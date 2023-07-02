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    • Зарема – о поздравлении «Спартаком» Бакаева: «Странно поздравлять целователя стрелки, тогда для Дзюбы и Володьки должны найти добрые слова»

    Зарема – о поздравлении «Спартаком» Бакаева: «Странно поздравлять целователя стрелки, тогда для Дзюбы и Володьки должны найти добрые слова»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала поздравление клубом бывшего своего полузащитника Зелимхана Бакаева, который сейчас в «Зените».

    «Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки. Тогда и для Артема Дзюбы и Володьки Быстрова должны найти добрые слова. Абстрагируюсь от личностей, все-таки за «Спартак» они отметились более значимо, чем Бакаев. Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в Кота Леопольда», – сказала Салихова.

    • Бакаеву накануне исполнилось 27 лет.
    • Он воспитанник «Спартака».
    • С командой он брал Кубок России.

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    Источник: Metaratings

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    02.07.2023 09:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14697

      playsh 15 часов назад

      "Поздравили",чтобы унизить этого горного архара,дав понять,что его вклад в победу Зенита в его возрасте ниже подошвы от домашних тапочек.Тоньше хвалёного англосакского юмора,к сожалению,понятного не всем.

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      Рейтинг: +20765

      Cleaner 16 часов назад

      Лицо Спартака прокомментировала Бакаева. Ржу...)

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