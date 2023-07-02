Зарема – о поздравлении «Спартаком» Бакаева: «Странно поздравлять целователя стрелки, тогда для Дзюбы и Володьки должны найти добрые слова»

"Поздравили",чтобы унизить этого горного архара,дав понять,что его вклад в победу Зенита в его возрасте ниже подошвы от домашних тапочек.Тоньше хвалёного англосакского юмора,к сожалению,понятного не всем.
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала поздравление клубом бывшего своего полузащитника Зелимхана Бакаева, который сейчас в «Зените».
«Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки. Тогда и для Артема Дзюбы и Володьки Быстрова должны найти добрые слова. Абстрагируюсь от личностей, все-таки за «Спартак» они отметились более значимо, чем Бакаев. Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в Кота Леопольда», – сказала Салихова.
- Бакаеву накануне исполнилось 27 лет.
- Он воспитанник «Спартака».
- С командой он брал Кубок России.