Зарема – о поздравлении «Спартаком» Бакаева: «Странно поздравлять целователя стрелки, тогда для Дзюбы и Володьки должны найти добрые слова»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала поздравление клубом бывшего своего полузащитника Зелимхана Бакаева, который сейчас в «Зените».

«Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки. Тогда и для Артема Дзюбы и Володьки Быстрова должны найти добрые слова. Абстрагируюсь от личностей, все-таки за «Спартак» они отметились более значимо, чем Бакаев. Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в Кота Леопольда», – сказала Салихова.