В Турции считают, что Кузяев использует «Бешикташ» для улучшения условий в «Зените»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев ведет грязную игру, пишет турецкое издание Sabah.

По мнению авторов публикации, 30-летний футболист использует «Бешикташ», чтобы улучшить свои финансовые условия в «Зените».

Сообщалось, что петербургский клуб готов вернуть хавбека, если тот не найдет себе новую команду за границей.