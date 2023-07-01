В Турции считают, что Кузяев использует «Бешикташ» для улучшения условий в «Зените»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев ведет грязную игру, пишет турецкое издание Sabah.
По мнению авторов публикации, 30-летний футболист использует «Бешикташ», чтобы улучшить свои финансовые условия в «Зените».
Сообщалось, что петербургский клуб готов вернуть хавбека, если тот не найдет себе новую команду за границей.
- Кузяев был самым высокооплачиваемым российским игроком «Зенита».
- Он выступал за петербургский клуб с 2017 года.
- Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.
Источник: Sabah