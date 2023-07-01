Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Турции считают, что Кузяев использует «Бешикташ» для улучшения условий в «Зените»

В Турции считают, что Кузяев использует «Бешикташ» для улучшения условий в «Зените»

1 июля 2023, 11:11
7

Полузащитник сборной России Далер Кузяев ведет грязную игру, пишет турецкое издание Sabah.

По мнению авторов публикации, 30-летний футболист использует «Бешикташ», чтобы улучшить свои финансовые условия в «Зените».

Сообщалось, что петербургский клуб готов вернуть хавбека, если тот не найдет себе новую команду за границей.

  • Кузяев был самым высокооплачиваемым российским игроком «Зенита».
  • Он выступал за петербургский клуб с 2017 года.
  • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

Еще по теме:
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
«Рубин» объявил об уходе Кузяева 4
Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в клуб топ-5 лиг 4
Источник: Sabah
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Зенит Бешикташ Кузяев Далер
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Napaleon Banapart
1688201972
Летят перелетные птицы В осенней дали голубой, Летят они в жаркие страны, А я остаюся с тобой. А я остаюся с тобою, Родная навеки страна! Не нужен мне берег турецкий, И Африка мне не нужна... (Далер Кузяев)
Ответить
Иван Петров 1986
1688202793
Да немытые всегда ведут грязную игру.
Ответить
Пингвины Антарктиды
1688204235
Очень большие деньги в футболе крутятся, слишком большие.
Ответить
SLADE2019
1688208209
Не он первый, не он последний, чтобы данную ситуацию в своих интересах использовать. В Турции пахать надо, а здесь гарантированное чемпионство, да и в бабках преимущество.
Ответить
BAIv
1688210284
Далер хитер , а дзюбло тупой дурак умудряется всех оскорбить и ему нет пути назад!
Ответить
odessakmv
1688210485
думает, что второй раз так прокатит???
Ответить
Skull_Boy
1688216626
Захотел бы перейти уже бы перешел, а так 2й раз подряд клянчит деньги
Ответить
Главные новости
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
1
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
8
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
6
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
7
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
10
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
1
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
11
Все новости
Все новости
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
6 сентября
2
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
5 сентября
1
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
5 сентября
6
Григорян отреагировал на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
5 сентября
1
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
5 сентября
5
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
5 сентября
2
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
5 сентября
1
Семин объяснил, почему Батраков заиграет в «Галатасарае»
5 сентября
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
4 сентября
1
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
4 сентября
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
4 сентября
2
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
4 сентября
7
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
4 сентября
14
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
4 сентября
2
Фото«Галатасарай» анонсировал матч с помощью изображения Батракова
4 сентября
1
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
3 сентября
9
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
3 сентября
5
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
2 сентября
9
Батраков получил важное предупреждение
1 сентября
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
1 сентября
4
Семин определил главный козырь Батракова
31 августа
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
30 августа
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
30 августа
2
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
30 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+