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    • В Турции считают, что Кузяев использует «Бешикташ» для улучшения условий в «Зените»

    В Турции считают, что Кузяев использует «Бешикташ» для улучшения условий в «Зените»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев ведет грязную игру, пишет турецкое издание Sabah.

    По мнению авторов публикации, 30-летний футболист использует «Бешикташ», чтобы улучшить свои финансовые условия в «Зените».

    Сообщалось, что петербургский клуб готов вернуть хавбека, если тот не найдет себе новую команду за границей.

    • Кузяев был самым высокооплачиваемым российским игроком «Зенита».
    • Он выступал за петербургский клуб с 2017 года.
    • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

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    Источник: Sabah

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    01.07.2023 11:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +14623

      Skull_Boy 12 часов назад

      Захотел бы перейти уже бы перешел, а так 2й раз подряд клянчит деньги

      0
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      Рейтинг: +232

      odessakmv 13 часов назад

      думает, что второй раз так прокатит???

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      Рейтинг: +3161

      BAIv 13 часов назад

      Далер хитер , а дзюбло тупой дурак умудряется всех оскорбить и ему нет пути назад!

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      Рейтинг: +1277

      SLADE2019 14 часов назад

      Не он первый, не он последний, чтобы данную ситуацию в своих интересах использовать. В Турции пахать надо, а здесь гарантированное чемпионство, да и в бабках преимущество.

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      Рейтинг: +61

      Пингвины Антарктиды 15 часов назад

      Очень большие деньги в футболе крутятся, слишком большие.

      0
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      Рейтинг: +4354

      Иван Петров 1986 15 часов назад

      Да немытые всегда ведут грязную игру.

      1
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      Рейтинг: +291

      Napaleon Banapart 16 часов назад

      Летят перелетные птицы
      В осенней дали голубой,
      Летят они в жаркие страны,
      А я остаюся с тобой.
      А я остаюся с тобою,
      Родная навеки страна!
      Не нужен мне берег турецкий,
      И Африка мне не нужна... (Далер Кузяев)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1724

      Болотоход 16 часов назад

      Все крутят помойку кому не лень!!

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      Рейтинг: +3161

      BAIv > Болотоход 13 часов назад

      бедняга как тебя жизнь накрутила! кусок злобного говна стал, нет человека!

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      Рейтинг: +1724

      Болотоход > BAIv 11 часов назад

      Говно в зеркале увидишь с утра после пьянки синяк помойный)

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      Рейтинг: +3161

      BAIv > Болотоход 8 часов назад

      я в твоё зеркало не смотрюсь идиот! это ты в него глядишь потому и думаешь все должны гавно видеть!

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