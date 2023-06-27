Кузяев договорился с «Зенитом» о возвращении в клуб, если не перейдет в зарубежные команды

Полузащитник Далер Кузяев договорился с «Зенитом» о возвращении в клуб в случае неудачных переговоров с зарубежными командами, сообщает Metaratings.

В клубе из Петербурга хавбеку заявили, что ждут его обратно, если он не найдет команду в Европе.

Сам Кузяев при возвращении в Россию хочет играть только в «Зените».