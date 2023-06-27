Кузяев договорился с «Зенитом» о возвращении в клуб, если не перейдет в зарубежные команды

Полузащитник Далер Кузяев договорился с «Зенитом» о возвращении в клуб в случае неудачных переговоров с зарубежными командами, сообщает Metaratings.
В клубе из Петербурга хавбеку заявили, что ждут его обратно, если он не найдет команду в Европе.
Сам Кузяев при возвращении в Россию хочет играть только в «Зените».
- Контракт Кузяева с «Зенитом» истечет 30 июня.
- Кузяев – самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита».
- Он в петербургском клубе с 2017 года.
- Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.
Источник: Metaratings