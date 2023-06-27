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  • Кузяев договорился с «Зенитом» о возвращении в клуб, если не перейдет в зарубежные команды

Кузяев договорился с «Зенитом» о возвращении в клуб, если не перейдет в зарубежные команды

27 июня 2023, 22:25
1

Полузащитник Далер Кузяев договорился с «Зенитом» о возвращении в клуб в случае неудачных переговоров с зарубежными командами, сообщает Metaratings.

В клубе из Петербурга хавбеку заявили, что ждут его обратно, если он не найдет команду в Европе.

Сам Кузяев при возвращении в Россию хочет играть только в «Зените».

  • Контракт Кузяева с «Зенитом» истечет 30 июня.
  • Кузяев – самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита».
  • Он в петербургском клубе с 2017 года.
  • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1687937945
Один раз уже уходил так и пора уже понять ты нахрен там никому не нужен и втой уровень игры это испанская Гранада или бельгийский Стандарт
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