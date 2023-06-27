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    • Кузяев договорился с «Зенитом» о возвращении в клуб, если не перейдет в зарубежные команды

    Кузяев договорился с «Зенитом» о возвращении в клуб, если не перейдет в зарубежные команды

    Полузащитник Далер Кузяев договорился с «Зенитом» о возвращении в клуб в случае неудачных переговоров с зарубежными командами, сообщает Metaratings.

    В клубе из Петербурга хавбеку заявили, что ждут его обратно, если он не найдет команду в Европе.

    Сам Кузяев при возвращении в Россию хочет играть только в «Зените».

    • Контракт Кузяева с «Зенитом» истечет 30 июня.
    • Кузяев – самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита».
    • Он в петербургском клубе с 2017 года.
    • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

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    Источник: Metaratings

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    27.06.2023 22:25
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