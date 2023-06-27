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Лещук рассказал, какой клуб ему хочется побеждать всегда

27 июня 2023, 11:36

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил итоги жеребьeвки Fonbet Кубка России.

«У «Динамо» хороший жребий в Кубке России. Нас ждут очень интересные игры с топ-командами. Надеюсь, что на матчи придeт много наших болельщиков – будет классная атмосфера на стадионах. Нам только в радость играть такие большие матчи.

Реванш со «Спартаком»? «Спартак» всегда хочется побеждать – это наш принципиальный соперник. Не так важно, будет ли это реванш – просто хочется их победить. Нам попалась хорошая группа! Лучше проводить такие большие матчи, чем играть с соперникам попроще», – сказал Лещук.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Динамо Спартак Лещук Игорь
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