Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лещук рассказал, какой клуб ему хочется побеждать всегда

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил итоги жеребьeвки Fonbet Кубка России.

    «У «Динамо» хороший жребий в Кубке России. Нас ждут очень интересные игры с топ-командами. Надеюсь, что на матчи придeт много наших болельщиков – будет классная атмосфера на стадионах. Нам только в радость играть такие большие матчи.

    Реванш со «Спартаком»? «Спартак» всегда хочется побеждать – это наш принципиальный соперник. Не так важно, будет ли это реванш – просто хочется их победить. Нам попалась хорошая группа! Лучше проводить такие большие матчи, чем играть с соперникам попроще», – сказал Лещук.

    Новости по теме
    Лещук назвал задачу «Динамо» на сезон-2023/24
    Лещук ответил, где уровень жизни выше – в России или США 6
    Как и с кем игроки РПЛ провели отпуск: самые яркие кадры со всего мира 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 