Лещук рассказал, какой клуб ему хочется побеждать всегда

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил итоги жеребьeвки Fonbet Кубка России.

На групповом этапе «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодаром» и «Пари НН».

«У «Динамо» хороший жребий в Кубке России. Нас ждут очень интересные игры с топ-командами. Надеюсь, что на матчи придeт много наших болельщиков – будет классная атмосфера на стадионах. Нам только в радость играть такие большие матчи.

Реванш со «Спартаком»? «Спартак» всегда хочется побеждать – это наш принципиальный соперник. Не так важно, будет ли это реванш – просто хочется их победить. Нам попалась хорошая группа! Лучше проводить такие большие матчи, чем играть с соперникам попроще», – сказал Лещук.