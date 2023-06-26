«Наполи» установил новую цену на Осимхена: его хотят три топ-клуба АПЛ

«Ливерпуль» хочет купить нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

По информации Gazzetta dello Sport, представители клуба связались с агентом Осимхена для обсуждения возможного трансфера. «Ливерпуль» знает, что «Наполи» установил новую цену на игрока в размере 180 миллионов евро.

Помимо «Ливерпуля» подписать Осимхена хотят «Челси» и «Манчестер Юнайтед».