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    • «Наполи» установил новую цену на Осимхена: его хотят три топ-клуба АПЛ

    «Наполи» установил новую цену на Осимхена: его хотят три топ-клуба АПЛ

    «Ливерпуль» хочет купить нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

    По информации Gazzetta dello Sport, представители клуба связались с агентом Осимхена для обсуждения возможного трансфера. «Ливерпуль» знает, что «Наполи» установил новую цену на игрока в размере 180 миллионов евро.

    Помимо «Ливерпуля» подписать Осимхена хотят «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    • В этом сезоне Осимхен забил 31 гол и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
    • Он лучший бомбардир Серии А.
    • Контракт Осимхена с «Наполи» действует до 2025 года.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 18:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14611

      Skull_Boy 34 минуты назад

      Не заиграет он там слишком слабый

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