«Наполи» установил новую цену на Осимхена: его хотят три топ-клуба АПЛ

«Ливерпуль» хочет купить нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
По информации Gazzetta dello Sport, представители клуба связались с агентом Осимхена для обсуждения возможного трансфера. «Ливерпуль» знает, что «Наполи» установил новую цену на игрока в размере 180 миллионов евро.
Помимо «Ливерпуля» подписать Осимхена хотят «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
- В этом сезоне Осимхен забил 31 гол и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
- Он лучший бомбардир Серии А.
- Контракт Осимхена с «Наполи» действует до 2025 года.
Источник: Football Italia