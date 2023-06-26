Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Легионеры напуганы ситуацией в России, Украина потребовала исключить РФС из ФИФА и другие новости

    Легионеры напуганы ситуацией в России, Украина потребовала исключить РФС из ФИФА и другие новости

    Ванда показала себя в соблазнительном купальнике, но без макияжа.

    «Спартак» заинтересован в 33-летнем форварде из Аргентины.

    Вендел готов перейти во «Фламенго».

    В «Реале» считают, что подпишут Мбаппе в течение двух недель.

    Некоторые легионеры РПЛ в последние сутки выразили желание покинуть Россию.

    Писарский прокомментировал падение результативности после смены фамилии.

    Федотов назвал главное условие гегемонии «Зенита».

    Украина потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА.

    Орлов – о Промесе в «Спартаке»: «Зачем держать уголовника?».

    Кулибали после года в «Челси» перешел в «Аль-Хиляль».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 