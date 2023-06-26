Легионеры напуганы ситуацией в России, Украина потребовала исключить РФС из ФИФА и другие новости

Ванда показала себя в соблазнительном купальнике, но без макияжа.

«Спартак» заинтересован в 33-летнем форварде из Аргентины.

Вендел готов перейти во «Фламенго».

В «Реале» считают, что подпишут Мбаппе в течение двух недель.

Некоторые легионеры РПЛ в последние сутки выразили желание покинуть Россию.

Писарский прокомментировал падение результативности после смены фамилии.

Федотов назвал главное условие гегемонии «Зенита».

Украина потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА.

Орлов – о Промесе в «Спартаке»: «Зачем держать уголовника?».

Кулибали после года в «Челси» перешел в «Аль-Хиляль».