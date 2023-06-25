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  • Орлов – о Промесе в «Спартаке»: «Зачем держать уголовника?»

Орлов – о Промесе в «Спартаке»: «Зачем держать уголовника?»

25 июня 2023, 18:27
28

Комментатор Геннадий Орлов призвал «Спартак» расторгнуть контракт с нападающим Квинси Промесом.

«Зачем держать уголовника? Ради чего? Неужели Николай Петрович Старостин, который придумал «Спартак» и поднял такую популярность клуба, поддержал бы тех, кто заступается в клубе за Промеса?

За человека заступаются, когда доказывают его невиновность. А здесь-то виновность есть. И это только одно дело. А наркотики! Вся Голландия об этом знает.

Мне кажется странным поведение «Спартака». Это форс-мажорная ситуация. То, что совершил Промес, не укладывается в понятие цивилизованной, гражданской жизни», – сказал журналист.

  • Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
  • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
  • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (28)
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ВасяК
1687707419
Дед,как ты уже з.е.б.а.л.!!!!!!!
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Красногвардейчик
1687707739
Так Старостин и поддержал бы....он сам уголовник)
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R_a_i_n
1687708837
Почему Орлов не говорит про игроков ЦСКА и Урала?
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шахта Заполярная
1687709252
Послушай дятлов твое то какое дело кого у себя держит Спартак. Займись ты лучше своей помойкой и карнавалом. Тебе пора уже португальский язык учить или испанский(какой там в бразилии), а тебе все Промес покоя не дает.
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aaaaahhhh
1687711733
держат же у нас в стране таких мерзких людишек как Орлов...
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Skull_Boy
1687711874
Это он про Денисова что-ли и как его Миллер от 5ти лет отмазал или про Кокорина, или про Ионова
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Иван Петров 1986
1687714493
Половина газпрома уже давно должна на зоне сидеть, а вы все еще с их ладошек кормитесь.
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ScarlettOgusania
1687718785
Орлову покоя не даёт Спартак, заказчик из "кукурузины" на болоте хорошо платит за хейт, совершенно забыв о своих истинно "питерских героях" - Кокоше, Ионове, Денисове) теперь у бом.жей герои из фавел Рио, где много диких обезьян...
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erybov1965
1687719275
Первое,когда Старостин создавал Спартак,он и в самом страшном сне не мог представить,что у соперника Спартака в основе выходит 8 легионеров-иностранцев,а вопрос чемпионства страны решается в основном за деньги. Второе,виновность Промеса уже есть только для тех,кто есть противники Спартака. Третье,разве за наркотики уже есть решение суда,или для противников Спартака и Промеса, уже это не важно.Главное вся Голландия об этом знает,это та Голландия-где легализованы "легкие" наркотики.
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NewLife
1687721765
Гена, заботливый ты человек, ты не оригинален, уже ни один маргинал дал нам такой совет. А вот почему ты не заботишься о российских пенсионерах, врачах и учителях, чьи деньги, не спросив у них, транжирит твой клуб на посредственных игроков.
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