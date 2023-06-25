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    • Орлов – о Промесе в «Спартаке»: «Зачем держать уголовника?»

    Орлов – о Промесе в «Спартаке»: «Зачем держать уголовника?»

    Комментатор Геннадий Орлов призвал «Спартак» расторгнуть контракт с нападающим Квинси Промесом.

    «Зачем держать уголовника? Ради чего? Неужели Николай Петрович Старостин, который придумал «Спартак» и поднял такую популярность клуба, поддержал бы тех, кто заступается в клубе за Промеса?

    За человека заступаются, когда доказывают его невиновность. А здесь-то виновность есть. И это только одно дело. А наркотики! Вся Голландия об этом знает.

    Мне кажется странным поведение «Спартака». Это форс-мажорная ситуация. То, что совершил Промес, не укладывается в понятие цивилизованной, гражданской жизни», – сказал журналист.

    • Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4763

      Эном айс 14 минут назад

      Для устрашения. Ни у кого ещё не было в раздевалке такого "пахана".

      0
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      Рейтинг: +2447

      Красногвардейчик 15 минут назад

      Так Старостин и поддержал бы....он сам уголовник)

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      Рейтинг: +1236

      ВасяК 20 минут назад

      Дед,как ты уже з.е.б.а.л.!!!!!!!

      1
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