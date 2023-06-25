Орлов – о Промесе в «Спартаке»: «Зачем держать уголовника?»

Комментатор Геннадий Орлов призвал «Спартак» расторгнуть контракт с нападающим Квинси Промесом.

«Зачем держать уголовника? Ради чего? Неужели Николай Петрович Старостин, который придумал «Спартак» и поднял такую популярность клуба, поддержал бы тех, кто заступается в клубе за Промеса?

За человека заступаются, когда доказывают его невиновность. А здесь-то виновность есть. И это только одно дело. А наркотики! Вся Голландия об этом знает.

Мне кажется странным поведение «Спартака». Это форс-мажорная ситуация. То, что совершил Промес, не укладывается в понятие цивилизованной, гражданской жизни», – сказал журналист.