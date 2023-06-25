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Украина потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА

25 июня 2023, 14:02
47

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выпустила протест на включение крымских клубов в состав РФС. В Украине это считают поводом для исключения Россию из УЕФА и ФИФА.

«Желание российских чиновников привлечь к соревнованиям на территории России команды из Крыма не осталось без внимания Украинской ассоциации футбола. В последние полгода УАФ неоднократно реагировала на такие инициативы, подтверждая свою позицию в официальных письмах в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино и президента УЕФА Александера Чеферина.

Недавно открытые источники сообщили, что «Севастополь» из Крыма получил сертификат для участия во Второй лиге России. Также отмечается, что российские чиновники планируют привлечь к своим соревнованиям другие команды из Крыма – «ТСК-Таврия», «Рубин» и «Океан».

Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА.

В связи с указанным УАФ настаивает на рассмотрении данного процесса в ФИФА и УЕФА, на принятии мер и поиске возможностей для недопущения развития этого процесса в будущем.

Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в ФИФА и УЕФА из-за несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи», – приводит УАФ заявление на своем сайте.

  • УАФ уже не впервые призывает исключить РФС из ФИФА.
  • Сборная России и так отстранена от официальных турниров.
  • Клубы из России не могут играть в еврокубках.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига
Комментарии (47)
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НикКин
1687691391
Да если честно в этой натовской фашисткой фифа и уефа делать нечего сами пусть геями и трансвеститами играют
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R_a_i_n
1687691454
Украина годами все требует и требует и требует... Так и требоволка может сломаться...
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BRO_football
1687692463
Украина, конечно, обнаглела, если считает, что их требования будут выполнены ФИФА и УЕФА. Украине, разве только, нужно ждать поддержки от других европейских сборных, тогда и исключат Россию, как это уже получилось с исключением из международных соревнований. А с другой стороны, да пусть исключают! Какой смысл тогда находится в ФИФА и УЕФА, если России в них изгой? Чтобы Дюков смог сидеть с Чефериным в одной ложе и смотреть финал Лиги чемпионов? Сборная нигде не участвует, еврокубков для клубов нет. Зачем ещё тогда нужна эта организация, если все футбольные процессы в России проходят без её участия? Переходите уже в Азию в конце концов!
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neveldomha
1687694553
Наша задача поднять наш чемпионат хотя бы то уровня кубка УЕФА с учётом новых регионов, понимая, что там соскучилась по большому футболу, должно получиться А каклы пускай визжат. Они больше ничего не умеют.
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_David_Villa_
1687696205
А кто такая Украина??? Они блогодаря России дышали.... Через лет 10 внукам будем рассказывать... Сказки про Украину.... Их не останется.... ***** закончится все кто давали оружие технику и наёмников земли будут забирать
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Staryi Spartach
1687697652
К сожалению, это закономерно. Изоляция российского спорта будет только усиливаться, пока не изменится российская политика.
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Ивантеевец
1687702083
Колосков правильно сказал на последней прессухе, если команды хотят выступать за другую федерацию, то та федерация к которой они юридически относятся должна дать добровольное согласие на такие шаги. Украина своего согласия, понятно, никогда не даст, РФС в своем нынешнем виде никогда не сможет пролоббировать такое решение ни в УЕФА, ни в ФИФА (хотя эти обе организации дискредитировали себя уже дальше некуда, но.. что имеем, то имеем). В нынешней ситуации что-либо прогнозировать бессмысленно.
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шахта Заполярная
1687703871
Комментарий удален.
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AZ
1687711645
пока ЕС санкции не снимут - наши клубы не будут играть в европе, и это логично...
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Бригадный
1687740970
Бандеровские упыри на футболе помешались.
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