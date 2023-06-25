Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Украина потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА

    Украинская ассоциация футбола (УАФ) выпустила протест на включение крымских клубов в состав РФС. В Украине это считают поводом для исключения Россию из УЕФА и ФИФА.

    «Желание российских чиновников привлечь к соревнованиям на территории России команды из Крыма не осталось без внимания Украинской ассоциации футбола. В последние полгода УАФ неоднократно реагировала на такие инициативы, подтверждая свою позицию в официальных письмах в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино и президента УЕФА Александера Чеферина.

    Недавно открытые источники сообщили, что «Севастополь» из Крыма получил сертификат для участия во Второй лиге России. Также отмечается, что российские чиновники планируют привлечь к своим соревнованиям другие команды из Крыма – «ТСК-Таврия», «Рубин» и «Океан».

    Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА.

    В связи с указанным УАФ настаивает на рассмотрении данного процесса в ФИФА и УЕФА, на принятии мер и поиске возможностей для недопущения развития этого процесса в будущем.

    Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в ФИФА и УЕФА из-за несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи», – приводит УАФ заявление на своем сайте.

    • УАФ уже не впервые призывает исключить РФС из ФИФА.
    • Сборная России и так отстранена от официальных турниров.
    • Клубы из России не могут играть в еврокубках.

    Новости по теме
    Гаврилова выписали из больницы после инсульта
    «Рубин» может подписать трех игроков сборной Белоруссии
    В «Оренбурге» ответили, приедет ли Ярошик в команду на фоне событий в России 1
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:02
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Staryi Spartach 8 минут назад

      К сожалению, это закономерно. Изоляция российского спорта будет только усиливаться, пока не изменится российская политика.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20652

      Cleaner 10 минут назад

      Да пусть требуют. Они постоянно чего то требуют. Не будем в ФИФА? Да и пофиг. Набрать в РПЛ 20 команд и сделать чемпионат весна-осень без перерыва на лето. Будет интересно. А когда все закончится, ФИФА сами приглашение присоединиться к ним пришлют.

      ТОЛЬКО ТАК!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1560

      elessar arnor > Cleaner 4 минуты назад

      у тебя в стране клубы проф закрываются постоянно, а расширив лигу ты просто подаришь топам проходные матчи, тк крутых команд с норм бюджетом немного и уровень явно не будет расти

      но тебе пох, ты типичный представитель ватной публики

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11699

      alex1951 21 минуту назад

      Cитуация такая,что даже не видно ,,света в конце тоннеля,,
      Как там у баснописца Крылова : Однажды Лебедь Раком Щуку....
      Так и тут ... Каждый про свое....но дел то не видно.....
      Все включили свои е-бальн.... и понеслось...
      PS Однако могу сказать по секрету... Нет ,таких ,которые не берут,есть такие которые не умееют давать.....И ,если РФС завуалирует этот момент и он достигнет адресата,то шансы есть....но это вопрос тонкий.....как Восток)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Al Dagistani 32 минуты назад

      А кто такая Украина??? Они блогодаря России дышали.... Через лет 10 внукам будем рассказывать... Сказки про Украину.... Их не останется.... ***** закончится все кто давали оружие технику и наёмников земли будут забирать

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1560

      elessar arnor > Al Dagistani 29 минут назад

      да? и как там? бункерный навалил в чемоданы, когда ЧВК шли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5168

      neveldomha 59 минут назад

      Наша задача поднять наш чемпионат хотя бы то уровня кубка УЕФА с учётом новых регионов, понимая, что там соскучилась по большому футболу, должно получиться А каклы пускай визжат. Они больше ничего не умеют.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1560

      elessar arnor > neveldomha 34 минуты назад

      их игроки играют в норм топ-клубах, пока твои, кроме тех 2, заметь, рот закрыли и тихонько играют, не за теми правда видимо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5168

      neveldomha > elessar arnor 21 минуту назад

      И что дальше? Просрали второсортному Уэльсу и не попали на чемпионат мира. Тот же Мудрик звезда мать её, самый позорный трансфер Челси. Бабло отмыли да и только Нашел чем гордиться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1560

      elessar arnor > neveldomha 11 минут назад

      и здесь показал свою некомпетентность в футболе

      Зинченко? запамятовал? или требл это неинтересно?)

      ситуация с Мудриком тяжелая, проблема в клубе, но тебе ничего не скажет это, имперцы мыслят иначе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5168

      neveldomha > elessar arnor 6 минут назад

      Это тот самый Зинченко, от которого Гвардиола избавился, после чего выиграл Лигу Чемпионов. Хватит, кроме Шевченко у вас некого в пример поставить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1560

      elessar arnor > neveldomha 1 минуту назад

      я русский, calm down, даже если у Украины есть только Шевченко, то даже если прибавить Аршавина и остальных - будет недостаточно

      а так выходит: Шевченко/Зинченко/Мудрик/Цыганков/Коноплянко/Забарный/Ярмоленко - неплохо, да?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1560

      elessar arnor 1 час назад

      и правильно, играть с имперскими гопниками такое себе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12290

      BRO_football 1 час назад

      Украина, конечно, обнаглела, если считает, что их требования будут выполнены ФИФА и УЕФА. Украине, разве только, нужно ждать поддержки от других европейских сборных, тогда и исключат Россию, как это уже получилось с исключением из международных соревнований.
      А с другой стороны, да пусть исключают! Какой смысл тогда находится в ФИФА и УЕФА, если России в них изгой? Чтобы Дюков смог сидеть с Чефериным в одной ложе и смотреть финал Лиги чемпионов?
      Сборная нигде не участвует, еврокубков для клубов нет. Зачем ещё тогда нужна эта организация, если все футбольные процессы в России проходят без её участия? Переходите уже в Азию в конце концов!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      TESters > BRO_football 1 час назад

      почитайте ,что будет ,если нас исключат из Фифа и Уефа! И Азия тож входит в Фифа

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +620

      eugen-han > TESters 1 час назад

      Значит ФИФА должна самораспуститься или же её закроют раз и навсегда, заменив более жизнеспособной и независимой организацией.
      ФИФА была захвачена пиндосами через рейдерский захват и смещение Йозефа Блаттера с поста президента - это ни что иное, как закат данной футбольной организации.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1560

      elessar arnor > eugen-han 27 минут назад

      ахах!)
      ты чертовски забавный и закаченный русский миром

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14336

      R_a_i_n > elessar arnor 25 минут назад

      Чем ты закачен интересно?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1560

      elessar arnor > R_a_i_n 20 минут назад

      что жигули хуже форда

      привет, добрый имперский друг)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14336

      R_a_i_n > elessar arnor 12 минут назад

      Не друг ты, мне... Мне кажется ты закачен витаминами А,В,Е и большим колличеством каротина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12764

      Вомбат 1 час назад

      И без всяких призывов Украины ФИФА уже запланировала этим летом обсудить вопрос членства России. Когда еще только был принят закон об интеграции спорта вновь присоединенных территорий в российский спорт. Будем надеяться, что в ФИФА нашу страну оставят. Если оставят, РФС будет всерьез думать о переходе в Азию. Если нет, переходить будет некуда.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11699

      alex1951 > Вомбат 14 минут назад

      Бог с ней Азией....Это просто от безисходности мысли такие лезут,какая к черту Азия....Все наладится.
      Смена власти. Сначала бабки на детский футбол ,а не на легионеров....
      Не надо такими Россию позорить,а сюда за баблом и все...А свои то где?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14336

      R_a_i_n 1 час назад

      Украина годами все требует и требует и требует... Так и требоволка может сломаться...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      НикКин 1 час назад

      Да если честно в этой натовской фашисткой фифа и уефа делать нечего сами пусть геями и трансвеститами играют

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1560

      elessar arnor > НикКин 1 час назад

      кинескоп не посади, ориентиры резко потеряешь

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 