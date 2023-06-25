Украина потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА

К сожалению, это закономерно. Изоляция российского спорта будет только усиливаться, пока не изменится российская политика.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) выпустила протест на включение крымских клубов в состав РФС. В Украине это считают поводом для исключения Россию из УЕФА и ФИФА.
«Желание российских чиновников привлечь к соревнованиям на территории России команды из Крыма не осталось без внимания Украинской ассоциации футбола. В последние полгода УАФ неоднократно реагировала на такие инициативы, подтверждая свою позицию в официальных письмах в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино и президента УЕФА Александера Чеферина.
Недавно открытые источники сообщили, что «Севастополь» из Крыма получил сертификат для участия во Второй лиге России. Также отмечается, что российские чиновники планируют привлечь к своим соревнованиям другие команды из Крыма – «ТСК-Таврия», «Рубин» и «Океан».
Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА.
В связи с указанным УАФ настаивает на рассмотрении данного процесса в ФИФА и УЕФА, на принятии мер и поиске возможностей для недопущения развития этого процесса в будущем.
Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в ФИФА и УЕФА из-за несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи», – приводит УАФ заявление на своем сайте.
- УАФ уже не впервые призывает исключить РФС из ФИФА.
- Сборная России и так отстранена от официальных турниров.
- Клубы из России не могут играть в еврокубках.