Ванда показала себя в соблазнительном купальнике, но без макияжа

Ванда Нара опубликовала в соцсетях новый сочный кадр.
Жена нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди надела желтый купальник и не постеснялась показать себя без макияжа.
- Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.
- Икарди летом может вернуться в Италию.
- Весной Ванда выпустила собственную линейку нижнего белья.
Фото: социальные сети Ванды Нары
Ванда похвасталась пышной грудью в черном лифчике
Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже
Источник: «Бомбардир»