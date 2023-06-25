Ванда показала себя в соблазнительном купальнике, но без макияжа

Ванда Нара опубликовала в соцсетях новый сочный кадр.

Жена нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди надела желтый купальник и не постеснялась показать себя без макияжа.

Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.

Икарди летом может вернуться в Италию.

Весной Ванда выпустила собственную линейку нижнего белья.

Фото: социальные сети Ванды Нары

Ванда похвасталась пышной грудью в черном лифчике

Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже