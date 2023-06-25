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  • Ванда показала себя в соблазнительном купальнике, но без макияжа

Ванда показала себя в соблазнительном купальнике, но без макияжа

25 июня 2023, 19:41
11

Ванда Нара опубликовала в соцсетях новый сочный кадр.

Жена нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди надела желтый купальник и не постеснялась показать себя без макияжа.

  • Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.
  • Икарди летом может вернуться в Италию.
  • Весной Ванда выпустила собственную линейку нижнего белья.

Фото: социальные сети Ванды Нары

Ванда похвасталась пышной грудью в черном лифчике

Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

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Источник: «Бомбардир»
ПСЖ Икарди Мауро Нара Ванда
Комментарии (11)
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russkiisergei
1687717785
зачем на спортивном сайте фото шл@х???
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jek718875
1687719831
Лучше бы с макияжем, но без купальника
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Купа Купыч
1687727651
Обкуренная.
Ответить
Инокентий
1687736991
Срам!
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