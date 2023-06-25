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    • Ванда показала себя в соблазнительном купальнике, но без макияжа

    Ванда показала себя в соблазнительном купальнике, но без макияжа

    Ванда Нара опубликовала в соцсетях новый сочный кадр.

    Жена нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди надела желтый купальник и не постеснялась показать себя без макияжа.

    • Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.
    • Икарди летом может вернуться в Италию.
    • Весной Ванда выпустила собственную линейку нижнего белья.

    Фото: социальные сети Ванды Нары

    Ванда похвасталась пышной грудью в черном лифчике

    Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +176

      russkiisergei 4 минуты назад

      зачем на спортивном сайте фото шл@х???

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