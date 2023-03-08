Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ванда Нара выпустила коллекцию нижнего белья и сама снялась в эротический презентации: Икарди оценил

    Супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара вновь взорвала медиапространство. На этот раз она выпустила собственную коллекцию нижнего белья Wanda Intimates.

    36-летняя женщина лично поучаствовала в видеопрезентации бренда, снявшись в эротическом образе. Прилагаем скриншоты.

    «Wanda Intimates – самое сексуальное, самое комфортное и самое горячее нижнее белье», – так охарактеризовала свое детище Нара в социальной сети, где у нее более 16 тысяч подписчиков. Судя по комментариям, они довольны новым контентом от новоявленной бизнес-леди.

    Не забыл отреагировать и муж Ванды Икарди: «В этой коллекции Wanda Intimates мне больше всего нравится, когда я ее с тебя снимаю», – восторженно написал футболист. И это после зимнего скандала, когда сообщалось, что Нара изменила Мауро с нападающим «Спартака» Бальде Кейта. Якобы прямо на сборах москвичей в ОАЭ! Икарди не придал значения слухам, раз после них спокойно выкладывал фото почти полностью раздетой Ванды в супружеском ложе.

    Ванда далеко не впервые радует поклонников своими оголенными пышными формами. Например:

    Есть в публичной коллекции Нары и сдержанные кадры. Как этот – совершенно без мейка:

    А давайте посмотрим, как дела у счастливого мужа Ванды Икарди.

    • В сентябре 30-летний (он на 6 лет младше жены) аргентинец арендован «Галатасараем» у «ПСЖ».
    • В сезоне Суперлиги Икарди успел провести 12 матчей, забил 9 голов, сделал 6 ассистов.
    • На победный для Аргентины чемпионат мира-2022 Икарди не взяли.

    Кстати, у Ванды есть и эффектная сестренка Заира. О ней мы тоже писали и показывали. Один из кадров:

    Фото: соцсети Ванды и Заиры Нары.

    Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика 16
    Ванда выложила фото без макияжа 8
    Ванда Нара ответила жене Бальде, которая назвала тупыми ее и Икарди 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2023 14:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +846

      Lipatoff 8 марта, 15:03

      Хорошая су#ка, а Икарди куколд

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2547

      Челнинец 8 марта, 14:03

      огонь баба, титьки класс

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11