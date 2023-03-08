Ванда Нара выпустила коллекцию нижнего белья и сама снялась в эротический презентации: Икарди оценил

Супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара вновь взорвала медиапространство. На этот раз она выпустила собственную коллекцию нижнего белья Wanda Intimates.

36-летняя женщина лично поучаствовала в видеопрезентации бренда, снявшись в эротическом образе. Прилагаем скриншоты.

«Wanda Intimates – самое сексуальное, самое комфортное и самое горячее нижнее белье», – так охарактеризовала свое детище Нара в социальной сети, где у нее более 16 тысяч подписчиков. Судя по комментариям, они довольны новым контентом от новоявленной бизнес-леди.

Не забыл отреагировать и муж Ванды Икарди: «В этой коллекции Wanda Intimates мне больше всего нравится, когда я ее с тебя снимаю», – восторженно написал футболист. И это после зимнего скандала, когда сообщалось, что Нара изменила Мауро с нападающим «Спартака» Бальде Кейта. Якобы прямо на сборах москвичей в ОАЭ! Икарди не придал значения слухам, раз после них спокойно выкладывал фото почти полностью раздетой Ванды в супружеском ложе.

Ванда далеко не впервые радует поклонников своими оголенными пышными формами. Например:

Есть в публичной коллекции Нары и сдержанные кадры. Как этот – совершенно без мейка:

А давайте посмотрим, как дела у счастливого мужа Ванды Икарди.

В сентябре 30-летний (он на 6 лет младше жены) аргентинец арендован «Галатасараем» у «ПСЖ».

В сезоне Суперлиги Икарди успел провести 12 матчей, забил 9 голов, сделал 6 ассистов.

На победный для Аргентины чемпионат мира-2022 Икарди не взяли.

Кстати, у Ванды есть и эффектная сестренка Заира. О ней мы тоже писали и показывали. Один из кадров:

Фото: соцсети Ванды и Заиры Нары.

Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!