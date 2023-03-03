«Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди похвастался своей супругой Вандой Нарой. Он запечатлел ее в постели.

«Она нравится всем, но фотографировать ее могу только я», – написал Икарди в социальной сети.

Сообщалось, что Ванда этой зимой летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака» Бальде Кейта, который находился в ОАЭ на тренировочном сборе. Ванда якобы изменила Икарди с Бальде.

Ранее Ванда была замужем за экс-форвардом «Москвы» и «Барселоны» Макси Лопесом.

Икарди принадлежит «ПСЖ».

Ванда выложила фото без макияжа

Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

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