«Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди похвастался своей супругой Вандой Нарой. Он запечатлел ее в постели.
«Она нравится всем, но фотографировать ее могу только я», – написал Икарди в социальной сети.
- Сообщалось, что Ванда этой зимой летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака» Бальде Кейта, который находился в ОАЭ на тренировочном сборе. Ванда якобы изменила Икарди с Бальде.
- Ранее Ванда была замужем за экс-форвардом «Москвы» и «Барселоны» Макси Лопесом.
- Икарди принадлежит «ПСЖ».
Ванда выложила фото без макияжа
Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже
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Источник: «Бомбардир»