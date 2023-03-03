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  • «Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика

«Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика

3 марта 2023, 21:04
15

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди похвастался своей супругой Вандой Нарой. Он запечатлел ее в постели.

«Она нравится всем, но фотографировать ее могу только я», – написал Икарди в социальной сети.

  • Сообщалось, что Ванда этой зимой летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака» Бальде Кейта, который находился в ОАЭ на тренировочном сборе. Ванда якобы изменила Икарди с Бальде.
  • Ранее Ванда была замужем за экс-форвардом «Москвы» и «Барселоны» Макси Лопесом.
  • Икарди принадлежит «ПСЖ».

Ванда выложила фото без макияжа

Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

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Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига ПСЖ Галатасарай Икарди Мауро Нара Ванда
Комментарии (15)
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jek718875
1677867304
Вот это жёнушка, пробу негде ставить
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ArReal
1677867564
Сдаётся мне, пока ты на сборах - не только ты её можешь фотографировать и не только фотографировать)
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MaxRnD
1677867860
Возвращается как-то муж из командировки ....
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ScarlettOgusania
1677868245
Под фоткой пояснение - Ванда выложила фото без макияжа) пригляделся, и правда, без макияжа, блин!
Ответить
lek!
1677870268
Что за мужик , который выкладывает свою жену на всеобщее обозрение, да еще голой . Мне жаль этих людей , что будут творит их дети ?
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ArReal
1677873155
Фотографировать только ты, трахать - все))кому она всралась фотографировать её?
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paracetamol
1677885493
Опа называется!
Ответить
Дядя Серёжа
1677907463
Очень добродетельно...в чёрной полоске... (А каково назначение этой полоски?)
Ответить
Oldtrafford83
1677908486
Мауро, всё равно она твои яйца тебе не отдаст, смирись))
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АртурZaСМ
1677910164
Ну фоткать её можешь только ты, а вот не только фоткать (как выяснилось), можешь не только ты ))))
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