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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика

    Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди похвастался своей супругой Вандой Нарой. Он запечатлел ее в постели.

    «Она нравится всем, но фотографировать ее могу только я», – написал Икарди в социальной сети.

    • Сообщалось, что Ванда этой зимой летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака» Бальде Кейта, который находился в ОАЭ на тренировочном сборе. Ванда якобы изменила Икарди с Бальде.
    • Ранее Ванда была замужем за экс-форвардом «Москвы» и «Барселоны» Макси Лопесом.
    • Икарди принадлежит «ПСЖ».

    Ванда выложила фото без макияжа

    Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2023 21:04
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 4 марта, 09:09

      Ну фоткать её можешь только ты, а вот не только фоткать (как выяснилось), можешь не только ты ))))

      1
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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 4 марта, 08:41

      Мауро, всё равно она твои яйца тебе не отдаст, смирись))

      0
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 4 марта, 08:24

      Очень добродетельно...в чёрной полоске... (А каково назначение этой полоски?)

      0
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      Рейтинг: +2066

      jek718875 > Дядя Серёжа 4 марта, 08:45

      В народе их называют семейные трусы

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа > jek718875 5 марта, 05:33

      Я бы сказал семейные шнурки

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 > Дядя Серёжа 5 марта, 11:01

      В наше время, да

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 02:18

      Опа называется!

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 3 марта, 22:52

      Фотографировать только ты, трахать - все))кому она всралась фотографировать её?

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 3 марта, 22:24

      Ну какой же это наивный человек... Не смейтесь он искренне во все это верит...

      0
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      Рейтинг: +1920

      lek! 3 марта, 22:04

      Что за мужик , который выкладывает свою жену на всеобщее обозрение, да еще голой . Мне жаль этих людей , что будут творит их дети ?

      6
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      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 3 марта, 21:44

      Ну гейропа, что возьмешь

      1
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > Suvorov51 3 марта, 22:19

      Так наоборот же - все традиционно.

      1
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      Рейтинг: +1429

      ScarlettOgusania 3 марта, 21:30

      Под фоткой пояснение - Ванда выложила фото без макияжа) пригляделся, и правда, без макияжа, блин!

      1
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 3 марта, 21:24

      Возвращается как-то муж из командировки ....

      6
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