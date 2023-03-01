Ванда выложила фото без макияжа

Супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара выложила в социальной сети фото без косметики.
У пары есть общие дочери.
- Сообщалось, что Ванда этой зимой летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака» Бальде Кейта, который находился в ОАЭ на тренировочном сборе. Ванда якобы изменила Икарди с Бальде.
- Ранее Ванда была замужем за экс-форвардом «Москвы» и «Барселоны» Макси Лопесом.
- Икарди принадлежит «ПСЖ».
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?
Источник: Бомбардир.ру