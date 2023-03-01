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Ванда выложила фото без макияжа

1 марта 2023, 15:47
6

Супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара выложила в социальной сети фото без косметики.

У пары есть общие дочери.

  • Сообщалось, что Ванда этой зимой летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака» Бальде Кейта, который находился в ОАЭ на тренировочном сборе. Ванда якобы изменила Икарди с Бальде.
  • Ранее Ванда была замужем за экс-форвардом «Москвы» и «Барселоны» Макси Лопесом.
  • Икарди принадлежит «ПСЖ».

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Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Галатасарай ПСЖ Икарди Мауро Нара Ванда
Комментарии (6)
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vladik12
1677675062
Да нормальная милфа.
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sochi-2013
1677677413
Бомбардир совсем охренел! А ведь захотелось узнать, кто это. ))
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Napaleon Banapart
1677678113
Скоро о Киркорове начнете новости писать....))
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