Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ванда выложила фото без макияжа

    Супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара выложила в социальной сети фото без косметики.

    У пары есть общие дочери.

    • Сообщалось, что Ванда этой зимой летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака» Бальде Кейта, который находился в ОАЭ на тренировочном сборе. Ванда якобы изменила Икарди с Бальде.
    • Ранее Ванда была замужем за экс-форвардом «Москвы» и «Барселоны» Макси Лопесом.
    • Икарди принадлежит «ПСЖ».

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    Ванда Нара выпустила коллекцию нижнего белья и сама снялась в эротический презентации: Икарди оценил 2
    «Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика 16
    Ванда Нара ответила жене Бальде, которая назвала тупыми ее и Икарди 2
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2023 15:47
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 1 марта, 16:41

      Скоро о Киркорове начнете новости писать....))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8901

      vladik12 > Napaleon Banapart 1 марта, 17:44

      Так писали. В 2021, например. Когда он перепутал Фернандеса с Магой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 1 марта, 16:30

      Бомбардир совсем охренел!
      А ведь захотелось узнать, кто это. ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8901

      vladik12 > sochi-2013 1 марта, 16:56

      Вы не знали Ванду?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > vladik12 1 марта, 17:30

      А должен был?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +612

      Номэд 1 марта, 16:06

      Прочитал сначала, как вендел. Ну тот, который питерский...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      6pbIH > Номэд 1 марта, 16:34

      )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8901

      vladik12 1 марта, 15:51

      Да нормальная милфа.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11