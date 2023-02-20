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    Ванда Нара ответила жене Бальде, которая назвала тупыми ее и Икарди

    Ванда Нара, супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, отреагировала на критику со стороны Симоны Гуатьери, жены форварда «Спартаке» Кейта Бальде.

    • Аргентинец и сенегалец вместе выступали за «Интер».
    • Сообщалось, что Ванда летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака», который находился в ОАЭ на тренировочном сборе.
    • Когда Икарди узнал о предполагаемой связи Нары и Бальде, то в гневе стал писать супруге африканца, чтобы уведомить ее об измене мужа.

    Ранее Гуатьери так охарактеризовала Икарди и Нару: «Они совсем тупые. Я не хочу, чтобы наши имена звучали рядом с ними. Я даже кофе с ними пить не стану. Мой муж футболист, а не сплетник».

    «Иногда, получая сообщения вроде тех, что прислал мне Кейта, я понимаю, что женщины вместо того чтобы злиться на тех, кто рядом с ними, злятся на других женщин», – цитирует Нару Today.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101136

      sv1969 1 час назад

      У них тоже свои Заремы есть)))
      Но новость супер футбольная(((

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