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  • Ванда Нара ответила жене Бальде, которая назвала тупыми ее и Икарди

Ванда Нара ответила жене Бальде, которая назвала тупыми ее и Икарди

20 февраля 2023, 19:00
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Ванда Нара, супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, отреагировала на критику со стороны Симоны Гуатьери, жены форварда «Спартаке» Кейта Бальде.

  • Аргентинец и сенегалец вместе выступали за «Интер».
  • Сообщалось, что Ванда летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака», который находился в ОАЭ на тренировочном сборе.
  • Когда Икарди узнал о предполагаемой связи Нары и Бальде, то в гневе стал писать супруге африканца, чтобы уведомить ее об измене мужа.

Ранее Гуатьери так охарактеризовала Икарди и Нару: «Они совсем тупые. Я не хочу, чтобы наши имена звучали рядом с ними. Я даже кофе с ними пить не стану. Мой муж футболист, а не сплетник».

«Иногда, получая сообщения вроде тех, что прислал мне Кейта, я понимаю, что женщины вместо того чтобы злиться на тех, кто рядом с ними, злятся на других женщин», – цитирует Нару Today.

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Источник: «Чемпионат»
Спартак Икарди Мауро Кейта Бальде Нара Ванда
Комментарии (2)
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sv1969
1676910750
У них тоже свои Заремы есть))) Но новость супер футбольная(((
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ArReal
1676919106
Просто взяла и слила любовничка жене)
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