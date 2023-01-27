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    Жена Бальде – об Икарди и Ванде: «Они совсем тупые!»

    Симона Гуатьери, жена нападающего «Спартака» Кейта Бальде, отреагировала на обвинения форварда «Галатасарая» Мауро Икарди в том, что его бывшая жена Ванда Нара изменяла ему с игроком московского клуба.

    «Нам не интересна такая жизнь. Они живут так, ведут себя как дети. Они совсем тупые. Я не хочу, чтобы наши имена звучали рядом с ними. Я даже кофе с ними пить не стану. Мой муж футболист, а не сплетник», – заявила Гуатьери.

    • Аргентинец и сенегалец вместе выступали за «Интер».
    • Сообщалось, что Ванда летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака», который находится в ОАЭ на тренировочном сборе.
    • Когда Икарди узнал о предполагаемой связи Нары и Бальде, то в гневе стал писать супруге африканца, чтобы уведомить ее об измене мужа.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +33373

      VVM1964 43 минуты назад

      "Мой муж футболист, а не сплетник" - одно другому не мешает ... Взять хотя бы глушакова - футболистом он был пару сезонов, а вот интриган по жизни (((

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      Рейтинг: +6145

      Давид59 1 час назад

      Лично мне понравилось выражение "Я даже кофе с ними пить не стану". В русском варианте это звучит "рядом с ним с***ь не сяду" :)))

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      Рейтинг: +1893

      alefreddy 1 час назад

      вот как детектив развивается

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      Рейтинг: +3435

      acor94 2 часа назад

      Баба Ванга уже не та...

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