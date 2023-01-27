Жена Бальде – об Икарди и Ванде: «Они совсем тупые!»

Симона Гуатьери, жена нападающего «Спартака» Кейта Бальде, отреагировала на обвинения форварда «Галатасарая» Мауро Икарди в том, что его бывшая жена Ванда Нара изменяла ему с игроком московского клуба.

«Нам не интересна такая жизнь. Они живут так, ведут себя как дети. Они совсем тупые. Я не хочу, чтобы наши имена звучали рядом с ними. Я даже кофе с ними пить не стану. Мой муж футболист, а не сплетник», – заявила Гуатьери.

Аргентинец и сенегалец вместе выступали за «Интер».

Сообщалось, что Ванда летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака», который находится в ОАЭ на тренировочном сборе.

Когда Икарди узнал о предполагаемой связи Нары и Бальде, то в гневе стал писать супруге африканца, чтобы уведомить ее об измене мужа.

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