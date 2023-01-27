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Жена Бальде – об Икарди и Ванде: «Они совсем тупые!»

27 января 2023, 12:57
4

Симона Гуатьери, жена нападающего «Спартака» Кейта Бальде, отреагировала на обвинения форварда «Галатасарая» Мауро Икарди в том, что его бывшая жена Ванда Нара изменяла ему с игроком московского клуба.

«Нам не интересна такая жизнь. Они живут так, ведут себя как дети. Они совсем тупые. Я не хочу, чтобы наши имена звучали рядом с ними. Я даже кофе с ними пить не стану. Мой муж футболист, а не сплетник», – заявила Гуатьери.

  • Аргентинец и сенегалец вместе выступали за «Интер».
  • Сообщалось, что Ванда летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака», который находится в ОАЭ на тренировочном сборе.
  • Когда Икарди узнал о предполагаемой связи Нары и Бальде, то в гневе стал писать супруге африканца, чтобы уведомить ее об измене мужа.

Одноклубник Месси заподозрил жену в измене с нападающим «Спартака». Вот ее фото

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Источник: «Чемпионат»
Спартак Икарди Мауро Кейта Бальде Нара Ванда
Комментарии (4)
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acor94
1674813739
Баба Ванга уже не та...
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alefreddy
1674814276
вот как детектив развивается
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Давид59
1674816925
Лично мне понравилось выражение "Я даже кофе с ними пить не стану". В русском варианте это звучит "рядом с ним с***ь не сяду" :)))
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VVM1964
1674818389
"Мой муж футболист, а не сплетник" - одно другому не мешает ... Взять хотя бы глушакова - футболистом он был пару сезонов, а вот интриган по жизни (((
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