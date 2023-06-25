В «Реале» считают, что подпишут Мбаппе в течение двух недель

Руководство «Реала» практически не сомневается, что подпишет нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе этим летом. Оно рассчитывает сделать это в течение двух недель.
В последние часы в переговорах с «ПСЖ» намечен прогресс, сообщил журналист испанского издания Marca Рамон Альварес де Мон.
«Реал» планирует, что Мбаппе будет уже участвовать в предсезонных матчах.
- Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
- Килиан в Париже с 2017 года.
- У него остался год контракта.
Источник: ютуб-канал Рамона Альвареса де Мона