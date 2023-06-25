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    • В «Реале» считают, что подпишут Мбаппе в течение двух недель

    В «Реале» считают, что подпишут Мбаппе в течение двух недель

    Руководство «Реала» практически не сомневается, что подпишет нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе этим летом. Оно рассчитывает сделать это в течение двух недель.

    В последние часы в переговорах с «ПСЖ» намечен прогресс, сообщил журналист испанского издания Marca Рамон Альварес де Мон.

    «Реал» планирует, что Мбаппе будет уже участвовать в предсезонных матчах.

    • Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
    • Килиан в Париже с 2017 года.
    • У него остался год контракта.

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    Источник: ютуб-канал Рамона Альвареса де Мона

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