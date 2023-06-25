В «Реале» считают, что подпишут Мбаппе в течение двух недель

Руководство «Реала» практически не сомневается, что подпишет нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе этим летом. Оно рассчитывает сделать это в течение двух недель.

В последние часы в переговорах с «ПСЖ» намечен прогресс, сообщил журналист испанского издания Marca Рамон Альварес де Мон.

«Реал» планирует, что Мбаппе будет уже участвовать в предсезонных матчах.