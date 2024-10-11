Мбаппе отдохнул в Швеции вместо матча сборной Франции

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе накануне отдыхал в Стокгольме. Француза заметили в ресторане и ночном клубе.

Это было в день матча Лиги наций между Францией и Израилем (4:1).

Мбаппе не вызвали в сборную, чтобы он лучше восстановился от травмы.

«Реал» в курсе поездки игрока в Швецию и одобрил ее. Мбаппе дали несколько выходных перед возвращением в строй.

В компании Мбаппе в Швеции был его партнер по «ПСЖ» Норди Мукиэле. После Стокгольма Килиан улетел на Корсику.