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    Мбаппе отдохнул в Швеции вместо матча сборной Франции

    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе накануне отдыхал в Стокгольме. Француза заметили в ресторане и ночном клубе.

    • Это было в день матча Лиги наций между Францией и Израилем (4:1).
    • Мбаппе не вызвали в сборную, чтобы он лучше восстановился от травмы.

    «Реал» в курсе поездки игрока в Швецию и одобрил ее. Мбаппе дали несколько выходных перед возвращением в строй.

    В компании Мбаппе в Швеции был его партнер по «ПСЖ» Норди Мукиэле. После Стокгольма Килиан улетел на Корсику.

    • Мбаппе на прошлой неделе перестал быть самым дорогим футболистом в мире.

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    Источник: RMC Sport

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