Мбаппе отдохнул в Швеции вместо матча сборной Франции

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе накануне отдыхал в Стокгольме. Француза заметили в ресторане и ночном клубе.
- Это было в день матча Лиги наций между Францией и Израилем (4:1).
- Мбаппе не вызвали в сборную, чтобы он лучше восстановился от травмы.
«Реал» в курсе поездки игрока в Швецию и одобрил ее. Мбаппе дали несколько выходных перед возвращением в строй.
В компании Мбаппе в Швеции был его партнер по «ПСЖ» Норди Мукиэле. После Стокгольма Килиан улетел на Корсику.
- Мбаппе на прошлой неделе перестал быть самым дорогим футболистом в мире.