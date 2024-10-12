Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Глушенков оценил возможность перехода в клуб уровня «Барселоны»

    Глушенков оценил возможность перехода в клуб уровня «Барселоны»

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о возможности перехода в «Барселону» и привел в пример трансфер Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

    – Знаешь историю, что Аршавин чуть не оказался в «Барселоне»?

    – Что-то слышал, но не вдавался в подробности.

    – Как ты думаешь вообще, «Барселона» – это реально? Ну, не конкретно «Барселона», давай, клуб уровня «Барселоны».

    – Да не знаю, давайте сначала мы здесь закончим сезон. А потом уже будем об этом разговаривать, потому что пока что прогресс есть. Если он дальше будет – это, конечно, от меня только зависит – уже будем смотреть. В любом случае есть примеры, Сафонов уехал в «ПСЖ». Поэтому примеры есть, стремиться к этому надо.

    • 25-летний нападающий провел в этом сезоне 10 матчей, забил 9 голов, отдал 1 передачу. Сейчас Глушенков травмирован.
    • Этим летом вратарь сборной России Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Парижский клуб заплатил за игрока 20 миллионов евро. 25-летний Сафонов в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 3 встречах.

    Новости по теме
    Губерниев раскритиковал Глушенкова, пьющего алкоголь после игр 11
    Радимов оценил пристрастие Глушенкова к алкоголю 16
    Семин прокомментировал пристрастие Глушенкова к алкоголю 25
    Источник: YouTube-канал «СБГ ШОУ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:49
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1728720243
    Забудь,лучше соснИ пивка.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1728723796
    Лучше пивка попей, и сиди пока тут.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 