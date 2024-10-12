Глушенков оценил возможность перехода в клуб уровня «Барселоны»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о возможности перехода в «Барселону» и привел в пример трансфер Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

– Знаешь историю, что Аршавин чуть не оказался в «Барселоне»?

– Что-то слышал, но не вдавался в подробности.

– Как ты думаешь вообще, «Барселона» – это реально? Ну, не конкретно «Барселона», давай, клуб уровня «Барселоны».

– Да не знаю, давайте сначала мы здесь закончим сезон. А потом уже будем об этом разговаривать, потому что пока что прогресс есть. Если он дальше будет – это, конечно, от меня только зависит – уже будем смотреть. В любом случае есть примеры, Сафонов уехал в «ПСЖ». Поэтому примеры есть, стремиться к этому надо.