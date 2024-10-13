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    • Черчесов – об игре Казахстана: «По крайней мере мы перешли на чужую половину поля»

    Черчесов – об игре Казахстана: «По крайней мере мы перешли на чужую половину поля»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов видит прогресс в игре команды.

    • Сегодня казахстанские футболисты проиграли Словении в Лиге наций (0:1).
    • Сборная уступила при российском специалисте в четырех матчах подряд и ни разу не забила.

    «Мы потихоньку делаем то, что мы хотим. По крайней мере мы перешли на чужую половину поля.

    Чтобы забивать таким сборным, нужны либо качественная командная игра, либо индивидуальные качества футболиста. Сейчас мы делаем ставку на первое», – сказал Черчесов.

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    Источник: Metaratings

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