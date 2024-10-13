Сульянов готов организовать бой между Бастой и Литвиным

Президент Hardcore FC Анатолий Сульянов хочет организовать бой между блогером Михаилом Литвиным и рэпером Василием Вакуленко (Бастой).

«Бой Басты и Литвина – это лучший из всех возможных сценарных шоуранов в новейшей истории. За плагиат концепции, конечно же, предъявим руководителю МФЛ Николаю Осипову, но в целом – свежо. Медиафутболу этого не хватало.

А, и да, оффер отправим сегодня, обоим. Если что, за Василия Михайловича, в принципе, может выйти и фанат, который получил от Литвина – все-таки возраст. Но уверен, что В. М. появится в его углу в качестве секунданта. Так что, фанат, отзовись – Hardcore уже ищет тебя. Такие истории надо закрывать в октагоне, а не на трибунах», – сказал Сульянов.