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    Сульянов готов организовать бой между Бастой и Литвиным

    Президент Hardcore FC Анатолий Сульянов хочет организовать бой между блогером Михаилом Литвиным и рэпером Василием Вакуленко (Бастой).

    «Бой Басты и Литвина – это лучший из всех возможных сценарных шоуранов в новейшей истории. За плагиат концепции, конечно же, предъявим руководителю МФЛ Николаю Осипову, но в целом – свежо. Медиафутболу этого не хватало.

    А, и да, оффер отправим сегодня, обоим. Если что, за Василия Михайловича, в принципе, может выйти и фанат, который получил от Литвина – все-таки возраст. Но уверен, что В. М. появится в его углу в качестве секунданта. Так что, фанат, отзовись – Hardcore уже ищет тебя. Такие истории надо закрывать в октагоне, а не на трибунах», – сказал Сульянов.

    • Во время матча МФЛ Литвин бросился на трибуну болельщиков ростовского СКА и ударил одного из них.
    • Литвина задержала полиция. Ему грозит до 15 суток ареста.

    Источник: Sport24

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    13.10.2024 21:54
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