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    • Блогера Литвина задержала полиция после нападения на известного фаната ЦСКА «Маугли» на матче Медиалиги

    Блогера Литвина задержала полиция после нападения на известного фаната ЦСКА «Маугли» на матче Медиалиги

    Полиция задержала блогера Михаила Литвина.

    • Во время матча Медиалиги Литвин бросился на трибуну болельщиков ростовского СКА. Они скандировали: «Литвин – пидорас».
    • Михаил ударил первого попавшегося болельщика – им оказался известный фанат ЦСКА «Маугли».

    «Литвина задержала полиция после нападения на болельщика во время матча его команды с футболистами СКА Медиалиги. Автоблогеру грозит до 15 суток.

    Со стадиона Мишу вывели сразу – сопровождали правоохранители, которые его и привезли в отдел. Об этом рассказал президент MFL Николай Осипов. Спешный вывод блогера со стадика спас его от возможных травм. Так как мужчину, которого он ударил по лицу, зовут Сергей «Маугли» Плынин – это один из лидеров легендарной околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка», мужчина до сих пор считается одним из самых жeстких бойцов среди болельщиков, несмотря на свой возраст.

    Его вместе с другом Литвина Рустамом Ахмадулаевым также доставили в отдел. «Маугли» грозит до 15 суток за оскорбления», – сообщил источник.

    • Властные органы после инцидента пригрозили Медиалиге закрытием.

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    Источник: телеграм-канал Mash

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