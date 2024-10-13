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    Известны 2 стадиона-претендента на финал ЧМ-2030

    Советник по спорту мэрии Барселоны Давид Эскуде сообщил, что «Камп Ноу» претендует на проведение финала ЧМ-2030.

    «Финал не пройдет на «Сантьяго Бернабеу» – стадион не соответствует требованиям ФИФА. Возможности для проведения финала есть у «Камп Ноу» и строящегося стадиона в Марокко. Это претенденты», – сказал Эскуде.

    • ЧМ-2030 примут Испания, Португалия, Марокко. По одному матчу пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае.
    • «Камп Ноу» сейчас реконструируют.
    • Планировалось, что арену откроют этой осенью.

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    Источник: Marca

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1728812501
    чё-чё-чё? новенький бернабеу не соответствует, который только после реконструкции? вместимость увеличили, даже крышу сделали как в питере, и поле складывается под трибуны. по сути самый современный стадион сейчас - и не соответствует? это как?
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