Известны 2 стадиона-претендента на финал ЧМ-2030

Советник по спорту мэрии Барселоны Давид Эскуде сообщил, что «Камп Ноу» претендует на проведение финала ЧМ-2030.
«Финал не пройдет на «Сантьяго Бернабеу» – стадион не соответствует требованиям ФИФА. Возможности для проведения финала есть у «Камп Ноу» и строящегося стадиона в Марокко. Это претенденты», – сказал Эскуде.
- ЧМ-2030 примут Испания, Португалия, Марокко. По одному матчу пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае.
- «Камп Ноу» сейчас реконструируют.
- Планировалось, что арену откроют этой осенью.