Известны 2 стадиона-претендента на финал ЧМ-2030

Советник по спорту мэрии Барселоны Давид Эскуде сообщил, что «Камп Ноу» претендует на проведение финала ЧМ-2030.

«Финал не пройдет на «Сантьяго Бернабеу» – стадион не соответствует требованиям ФИФА. Возможности для проведения финала есть у «Камп Ноу» и строящегося стадиона в Марокко. Это претенденты», – сказал Эскуде.