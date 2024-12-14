Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Райо Вальекано» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

«Райо Вальекано» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

14 декабря 2024, 21:50
Райо Вальекано
14.12.2024, суббота, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
3 : 3
Завершен
Реал
4' У. Лопес 36' А. Мумин 64' И. Палазон
39' Ф. Вальверде 45' Д. Беллингем 56' Родриго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
16
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Лука Модрич
(К) ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
10
Браим Диас
АП
8
Арда Гюлер
АП
21
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Реал
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ЦЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
21
Виктор Муньос
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
9
Эндрик
ЦФ
4-2-3-1
13
Баталья
3
Чаваррия
24
Лежен
16
Мумин
2
Рацу
17
Лопес
6
Сисс
23
Эмбарба
11
Нтека
7
Палазон
19
де Фрутос
2-1-3-3-1
1
Куртуа
2
Рюдигер
20
Гарсия
8
Чуамени
8
Вальверде
10
Модрич
10
Беллингем
11
Родриго
8
Гюлер
10
Диас
21
Васкес
19
де Фрутос
20
Баллиу
20
Баллиу
19
де Фрутос
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
17
Лопес
4
Диас
4
Диас
17
Лопес
23
Эмбарба
18
Гарсия
18
Гарсия
23
Эмбарба
11
Нтека
10
Камельо
10
Камельо
11
Нтека
8
Гюлер
19
Себальос
19
Себальос
8
Гюлер
10
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
10
Модрич
10
Диас
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Диас
21
Васкес
9
Эндрик
9
Эндрик
21
Васкес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
9
Хони Монтиэль
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ЦЗ
21
Виктор Муньос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
9
Хони Монтиэль
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ЦЗ
21
Виктор Муньос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Райо Вальекано - Реал
4
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
18
8
Офсайды
0
1
Количество передач
310
625
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Реала», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Реал»

«Райо Вальекано» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Райо Вальекано
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
Вчера, 19:57
2
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
Вчера, 16:43
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
Вчера, 15:41
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
Вчера, 14:29
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
Вчера, 13:39
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
Вчера, 12:34
2
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
Вчера, 10:46
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
Вчера, 09:36
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
Вчера, 08:30
1
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
Вчера, 01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Флик сделал заявление о будущем Феррана в «Барселоне»
1 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+