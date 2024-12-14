14.12.2024, суббота, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-2-3-1
13
Баталья
3
Чаваррия
24
Лежен
16
Мумин
2
Рацу
17
Лопес
6
Сисс
23
Эмбарба
11
Нтека
7
Палазон
19
де Фрутос
2-1-3-3-1
1
Куртуа
2
Рюдигер
20
Гарсия
8
Чуамени
8
Вальверде
10
Модрич
10
Беллингем
11
Родриго
8
Гюлер
10
Диас
21
Васкес
19
де Фрутос
20
Баллиу
20
Баллиу
19
де Фрутос
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
17
Лопес
4
Диас
4
Диас
17
Лопес
23
Эмбарба
18
Гарсия
18
Гарсия
23
Эмбарба
11
Нтека
10
Камельо
10
Камельо
11
Нтека
8
Гюлер
19
Себальос
19
Себальос
8
Гюлер
10
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
10
Модрич
10
Диас
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Диас
21
Васкес
9
Эндрик
9
Эндрик
21
Васкес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
9
Хони Монтиэль
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ЦЗ
21
Виктор Муньос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
9
Хони Монтиэль
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ЦЗ
21
Виктор Муньос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Райо Вальекано - Реал
4
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
18
8
Офсайды
0
1
Количество передач
310
625
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Реала», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»