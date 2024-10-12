«Барселона» получит от ФИФА 6,3 миллиона евро из-за травмы Гави

ФИФА будет обязана перечислить «Барселоне» 6 328 784 евро в случае, если полузащитник команды Гави попадет в заявку на матч 10-го тура Примеры с «Севильей» 20 октября. Это должно в случае, если не произойдет ничего непридвиденного.

К этому моменту пройдет 335 дней с момента получения Гави травмы в составе сборной Испании. Согласно компенсационной программе ФИФА, за каждый день отсутствия игрока из-за повреждения «Барселоне» полагается по 20 548 евро. При этом отсчет ведется с 16 декабря 2023 года, поскольку первые 28 дней после травмы для целей программы не учитываются.

«Барселона» уже учла 4 643 848 евро в качестве доходов за прошлый сезон. В этом сезоне за Гави клуб получит еще 1 684 936 евро – при условии участия футболиста в матче с «Севильей». Сумма вырастет, если возвращение хавбека будет отложено. ФИФА может компенсировать максимум 7,5 миллиона евро.