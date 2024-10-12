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    • «Барселона» получит от ФИФА 6,3 миллиона евро из-за травмы Гави

    «Барселона» получит от ФИФА 6,3 миллиона евро из-за травмы Гави

    ФИФА будет обязана перечислить «Барселоне» 6 328 784 евро в случае, если полузащитник команды Гави попадет в заявку на матч 10-го тура Примеры с «Севильей» 20 октября. Это должно в случае, если не произойдет ничего непридвиденного.

    К этому моменту пройдет 335 дней с момента получения Гави травмы в составе сборной Испании. Согласно компенсационной программе ФИФА, за каждый день отсутствия игрока из-за повреждения «Барселоне» полагается по 20 548 евро. При этом отсчет ведется с 16 декабря 2023 года, поскольку первые 28 дней после травмы для целей программы не учитываются.

    «Барселона» уже учла 4 643 848 евро в качестве доходов за прошлый сезон. В этом сезоне за Гави клуб получит еще 1 684 936 евро – при условии участия футболиста в матче с «Севильей». Сумма вырастет, если возвращение хавбека будет отложено. ФИФА может компенсировать максимум 7,5 миллиона евро.

    • Гави получил полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и сопутствующую травму мениска в отборочном матче ЧЕ-2024 Испания – Грузия (3:1) 19 ноября прошлого года и с тех пор не играл.
    • 20-летний футболист за карьеру провел 111 матчей за «Барселону», забил 7 голов, отдал 14 передач. За первую сборную Испании Гави сыграл в 27 встречах, забил 5 мячей.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1728722088
    это что за врачи там в европах, если игрок после крестов 11 месяцев не появляется на поле? я, конечно, не силён в этой терминологии, но тут говорится о надрыве - а не разрыве. надеюсь, лекари из тарасовки сейчас пояснят, в чём разница.
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    Интерес
    1728722531
    Деньги к деньгам,нет чтобы развивать футбол везде,как декларируют.
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