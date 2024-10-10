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    • Победитель Евро-2024 пережил депрессию: «Думал, что не смогу снова выйти на поле»

    Победитель Евро-2024 пережил депрессию: «Думал, что не смогу снова выйти на поле»

    Нападающий «Милана» Альваро Мората думал о завершении карьеры из-за психологических проблем.

    31-летний футболист переживал депрессию в период выступлений за «Атлетико».

    «Мне было очень плохо. Я думал, что не смогу снова надеть бутсы и выйти на поле. Но спасибо многим людям, от Симеоне, Коке, Мигеля Анхеля Хиля в прошлом году, до моего психиатра и тренера...

    Мы – это то, что можно увидеть по телевизору и в соцсетях, но часто это нереально. Вы должны создать образ, потому что это ваша работа.

    У меня были очень плохие времена, я взорвался, и настало время, когда я не мог зашнуровать бутсы, а когда делал это, бежал домой, потому что у меня перехватывало горло и начинало затуманиваться зрение.

    За три месяца до чемпионата Европы я думал о том, смогу ли снова сыграть матч. Я не знал, что со мной происходит, это очень сложная и деликатная тема.

    В этот момент ты понимаешь, что то, что тебе больше всего нравится в мире, это то, что ты больше всего ненавидишь, это сложно», – сказал Мората.

    • Форвард 14 июля стал чемпионом Европы в качестве капитана сборной Испании.
    • Через 5 дней он перешел из «Атлетико» в «Милан» за 13 млн евро.
    • В августе Мората развелся с женой после 7 лет брака.

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    Источник: Marca

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