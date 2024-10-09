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    Щесны жестко ответил на претензии по поводу курения

    Новый вратарь «Барселоны» Войцех Щесны отреагировал на критику в свой адрес в связи с вредной привычкой.

    «Никого не касается, курю я или нет. Это не влияет [на мою игру]. К тому же я не делаю этого при детях, чтобы не подавать им дурной пример.

    Я стараюсь скрывать это и не показывать окружающим. Но иногда кто-то фотографирует меня, прячась за деревьями, где я их не вижу. Это не зависит от меня.

    Есть вещи, которые я не меняю в своей личной жизни. Я такой, какой есть. Я был таким всю свою жизнь, и это просто никого не касается.

    Я хочу, чтобы меня судили как вратаря, а не искали истории, до которых на самом деле никому нет дела», – заявил 34-летний поляк.

    • Щесны возобновил карьеру ради «Барсы».
    • Сообщалось, что он курит, чтобы снять стресс.
    • Во время выступлений за «Арсенал» Войцех был заядлым курильщиком, а сейчас курит только изредка.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    09.10.2024 22:10
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1728505458
    "Курил, курю и буду курить."
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    romandreew
    1728508688
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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