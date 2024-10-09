Щесны жестко ответил на претензии по поводу курения

Новый вратарь «Барселоны» Войцех Щесны отреагировал на критику в свой адрес в связи с вредной привычкой.

«Никого не касается, курю я или нет. Это не влияет [на мою игру]. К тому же я не делаю этого при детях, чтобы не подавать им дурной пример.

Я стараюсь скрывать это и не показывать окружающим. Но иногда кто-то фотографирует меня, прячась за деревьями, где я их не вижу. Это не зависит от меня.

Есть вещи, которые я не меняю в своей личной жизни. Я такой, какой есть. Я был таким всю свою жизнь, и это просто никого не касается.

Я хочу, чтобы меня судили как вратаря, а не искали истории, до которых на самом деле никому нет дела», – заявил 34-летний поляк.