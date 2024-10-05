Новичок «Барселоны» курит, чтобы снять стресс

Новобранец «Барселоны» Войцех Щесны по-прежнему курит. По данным Mundo Deportivo, польский вратарь делает это, чтобы снять стресс.

Во время выступлений в «Арсенале» он был заядлым курильщиком, а сейчас курит только изредка. В 2015 году Щесны получил крупный штраф в лондонском клубе за курение в раздевалке. В «Ювентусе» вратарь получил разрешение от психолога курить время от времени.

В «Барселоне», как отмечается, не будут благосклонны к пристрастию футболиста к сигаретам.