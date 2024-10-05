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    Новичок «Барселоны» курит, чтобы снять стресс

    Новобранец «Барселоны» Войцех Щесны по-прежнему курит. По данным Mundo Deportivo, польский вратарь делает это, чтобы снять стресс.

    Во время выступлений в «Арсенале» он был заядлым курильщиком, а сейчас курит только изредка. В 2015 году Щесны получил крупный штраф в лондонском клубе за курение в раздевалке. В «Ювентусе» вратарь получил разрешение от психолога курить время от времени.

    В «Барселоне», как отмечается, не будут благосклонны к пристрастию футболиста к сигаретам.

    • 34-летний Щесны 27 августа объявил о завершении карьеры, но недавно возобновил ее, поскольку получил приглашение от «Барселоны», у которой получил травму основной голкипер Марк-Андре тер Стеген.
    • 2 октября он подписал контракт с «блауграной» до конца сезона.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    05.10.2024 17:00
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    Комментарии (6)
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    MazaiNN
    1728138111
    Лишь бы мама не узнала...
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    ...уефан
    1728139293
    ...и это он ещё на рыбалку не ездит!)...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1728143555
    В бчк будет выкуривать по 2 пачки…за матч
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