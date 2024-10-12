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    «Барселона» погасит долг перед Месси в следующем году

    «Барселона» продолжает рассчитываться со своими бывшими футболистами нападающим Лионелем Месси, полузащитником Серхио Бускетсом и защитником Жорди Альбой. У клуба есть задолженность по зарплате, выплата которой была отложена во время пандемии коронавируса.

    Общая сумма задолженности была включена в отчетность за финансовый год – 2020/21, на условия деятельности «Барселоны» в текущем году она влияния не оказывает.

    Долг будет погашен в полном объеме к концу сезона-2024/25.

    • Месси покинул «Барселону» в 2021 году, Альба и Бускетс – в 2023-м.
    • Все они сейчас выступают за «Интер Майами».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1728730702
    куда они дели 222 миллиона, которые им принёс в чемодане неймар для самовыкупа? наверняка неликвида понабрали а потом по арендам раздали. руководство как в тарасятнике.
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