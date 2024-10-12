«Барселона» погасит долг перед Месси в следующем году

«Барселона» продолжает рассчитываться со своими бывшими футболистами нападающим Лионелем Месси, полузащитником Серхио Бускетсом и защитником Жорди Альбой. У клуба есть задолженность по зарплате, выплата которой была отложена во время пандемии коронавируса.

Общая сумма задолженности была включена в отчетность за финансовый год – 2020/21, на условия деятельности «Барселоны» в текущем году она влияния не оказывает.

Долг будет погашен в полном объеме к концу сезона-2024/25.