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    • Кристиансен из сборной Дании: «Да, я специально играл против Ямаля грубо»

    Кристиансен из сборной Дании: «Да, я специально играл против Ямаля грубо»

    Защитник сборной Дании Виктор Кристиансен признался, что намеренно грубил против Ламина Ямаля в матче Лиги наций против Испании (0:1).

    «Да, я специально действовал грубо против Ямаля. Этим я говорил ему: «Я тоже в игре. Я тебя не боюсь».

    Если можно отобрать мяч, чтобы было немного больно, но по правилам, то лучше так поступить.

    Ямаль наверняка станет одним из лучших на многие годы», – сказал Кристиансен.

    • Виктор получил желтую за фол против Ямаля.
    • Ламина заменили из-за «мышечной перегрузки».
    • Кристиансен выступает в АПЛ за «Лестер».

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    Источник: TV2

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    Комментарии (6)
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    Spartak_forv@
    1728821521
    Логика огонь:показать 17-летнему технарю через грубость,что ты дуболом и не боишься его.Гений)
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    vladik12
    1728825851
    Слова настоящего защитника, а не нюни и размазни. Браво, Виктор! Кто бы против тебя ни был, должен жестко и исправно оборонять свои ворота. Респект.
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