Кристиансен из сборной Дании: «Да, я специально играл против Ямаля грубо»

Защитник сборной Дании Виктор Кристиансен признался, что намеренно грубил против Ламина Ямаля в матче Лиги наций против Испании (0:1).
«Да, я специально действовал грубо против Ямаля. Этим я говорил ему: «Я тоже в игре. Я тебя не боюсь».
Если можно отобрать мяч, чтобы было немного больно, но по правилам, то лучше так поступить.
Ямаль наверняка станет одним из лучших на многие годы», – сказал Кристиансен.
- Виктор получил желтую за фол против Ямаля.
- Ламина заменили из-за «мышечной перегрузки».
- Кристиансен выступает в АПЛ за «Лестер».