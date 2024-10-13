Лига наций. Австрия Рангника уничтожила Норвегию (5:1), у 35-летнего Арнаутовича дубль

Сборная Австрии в 4-м туре Лиги наций победила дома Норвегию. Дубль оформил 35-летний форвард Марко Арнаутович.

У Норвегии весь матч провел самый дорогой игрок мира Эрлинг Холанд.

В группе установилось троевластие: с семью очками лидерство делят Норвегия, Австрия и Словения. Казахстан Станислава Черчесова идет четвертым с одним очком.

Лига наций. Лига В. Группа 3. 4-й тур

Австрия – Норвегия – 5:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Арнаутович, 8; 1:1 – Сорлот, 39; 2:1 – Арнаутович, 49 (с пенальти); 3:1 – Линхарт, 58; 4:1 – Пош, 62; 5:1 – Грегорич, 71.

Результаты Лиги наций

Таблицы Лиги наций