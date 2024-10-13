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    • Лига наций. Австрия Рангника уничтожила Норвегию (5:1), у 35-летнего Арнаутовича дубль

    Лига наций. Австрия Рангника уничтожила Норвегию (5:1), у 35-летнего Арнаутовича дубль

    Сборная Австрии в 4-м туре Лиги наций победила дома Норвегию. Дубль оформил 35-летний форвард Марко Арнаутович.

    У Норвегии весь матч провел самый дорогой игрок мира Эрлинг Холанд.

    В группе установилось троевластие: с семью очками лидерство делят Норвегия, Австрия и Словения. Казахстан Станислава Черчесова идет четвертым с одним очком.

    Лига наций. Лига В. Группа 3. 4-й тур

    Австрия – Норвегия – 5:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Арнаутович, 8; 1:1 – Сорлот, 39; 2:1 – Арнаутович, 49 (с пенальти); 3:1 – Линхарт, 58; 4:1 – Пош, 62; 5:1 – Грегорич, 71.

    Результаты Лиги наций

    Таблицы Лиги наций

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.10.2024 23:37
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