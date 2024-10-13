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    • Тренер 2Drots Кузнецов – об игроках сборной России: «Кому они на хрен нужны?»

    Тренер 2Drots Кузнецов – об игроках сборной России: «Кому они на хрен нужны?»

    Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался о возможном матче сборных России и Медиалиги.

    Ранее сообщалось, что команды могли сыграть в октябре.

    – Мне вообще все равно, захотят играть с Медиалигой, сыграем, захотят с Брунеем – пусть с Брунеем выходят. А потом Медиалига с Брунеем сыграет. Мне вообще все равно, с кем они соперничают, у них своя подготовка, у нас своя. Все говорят, а взяли бы да сыграли с нами. Какая разница, с кем выходить? Со сборной России никто не хочет играть.

    – В сборной боятся, что вы их переломаете.

    – Да кто их переломает? Они сами говорят, что у нас футболисты играют с опытом в РПЛ и ФНЛ, а потом боятся, что мы их переломаем. Кому они на хрен нужны?

    – Сборная Медиалиги сильнее Брунея?

    – А я откуда знаю? Это надо сыграть.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:12
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1728844145
    ...какая бы ни была сборная страны, в таком высокомерном и пренебрежительном тоне - это за гранью!(...
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    fakeid
    1728844329
    рыло какое-то.
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    Интерес
    1728844372
    Она и плачет,и хохочет-хоть пустота,а всё ж клокочет!
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    russkiisergei
    1728845091
    кажется, что это плевок в сторону России!!! надеюсь его за дискриминацию отправят на лесоповал!!
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