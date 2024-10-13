Тренер 2Drots Кузнецов – об игроках сборной России: «Кому они на хрен нужны?»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался о возможном матче сборных России и Медиалиги.

Ранее сообщалось, что команды могли сыграть в октябре.

– Мне вообще все равно, захотят играть с Медиалигой, сыграем, захотят с Брунеем – пусть с Брунеем выходят. А потом Медиалига с Брунеем сыграет. Мне вообще все равно, с кем они соперничают, у них своя подготовка, у нас своя. Все говорят, а взяли бы да сыграли с нами. Какая разница, с кем выходить? Со сборной России никто не хочет играть.

– В сборной боятся, что вы их переломаете.

– Да кто их переломает? Они сами говорят, что у нас футболисты играют с опытом в РПЛ и ФНЛ, а потом боятся, что мы их переломаем. Кому они на хрен нужны?

– Сборная Медиалиги сильнее Брунея?

– А я откуда знаю? Это надо сыграть.