Дешам отреагировал на посещение Мбаппе ночного клуба

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о ситуации с посещением нападающим Килианом Мбаппе ночного клуба в Стокгольме во время октябрьской паузы на игры национальных команд.
«Его здесь нет! Как частное лицо он может делать то, что хочет. Каждый воспринимает это по-своему.
Если он оказался там, где оказался, то только потому, что клубом это не запрещено. Я не защищаю его лишь для того, чтобы защищать, просто его проблема в том, что его личная жизнь отнюдь не личная.
У вас же все не так, и вам это в большинстве случаев подходит. Имеющий уши да слышит», – сказал Дешам.
- Мбаппе не вызвали в сборную Франции в октябре, чтобы дать восстановиться от повреждения. Несмотря на это, он вышел в стартовом составе мадридцев на игру 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0) 5 октября.
- Во время игры Израиль – Франция (1:4) в Будапеште 10 октября, нападающий посетил ночной клуб в Стокгольме.