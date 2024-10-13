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    Дешам отреагировал на посещение Мбаппе ночного клуба

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о ситуации с посещением нападающим Килианом Мбаппе ночного клуба в Стокгольме во время октябрьской паузы на игры национальных команд.

    «Его здесь нет! Как частное лицо он может делать то, что хочет. Каждый воспринимает это по-своему.

    Если он оказался там, где оказался, то только потому, что клубом это не запрещено. Я не защищаю его лишь для того, чтобы защищать, просто его проблема в том, что его личная жизнь отнюдь не личная.

    У вас же все не так, и вам это в большинстве случаев подходит. Имеющий уши да слышит», – сказал Дешам.

    • Мбаппе не вызвали в сборную Франции в октябре, чтобы дать восстановиться от повреждения. Несмотря на это, он вышел в стартовом составе мадридцев на игру 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0) 5 октября.
    • Во время игры Израиль – Франция (1:4) в Будапеште 10 октября, нападающий посетил ночной клуб в Стокгольме.

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    Источник: RMC Sport

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