Мбаппе пытался скрыть поход в ночной клуб во время матча сборной Франции

Стало известно о мерах, принятых Килианом Мбаппе, чтобы никто не узнал о его отдыхе в Стокгольме.
- Форвард «Реала» пропускает матчи сборной Франции из-за травмы.
- В четверг французы разгромили Израиль (4:1) в Лиге наций.
- Во время игры Мбаппе был в Швеции, где посетил ресторан и ночной клуб.
Футболист пытался скрыть свой поход в развлекательные заведения. В частности, в клубе посетителям запретили пользоваться смартфонами.
Людям, приехавшим на дискотеку, приходилось оставлять свои гаджеты в конвертах, чтобы они не могли запечатлеть там Мбаппе.
Источник: Expressen