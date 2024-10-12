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  • Мбаппе пытался скрыть поход в ночной клуб во время матча сборной Франции

Мбаппе пытался скрыть поход в ночной клуб во время матча сборной Франции

12 октября 2024, 01:00

Стало известно о мерах, принятых Килианом Мбаппе, чтобы никто не узнал о его отдыхе в Стокгольме.

  • Форвард «Реала» пропускает матчи сборной Франции из-за травмы.
  • В четверг французы разгромили Израиль (4:1) в Лиге наций.
  • Во время игры Мбаппе был в Швеции, где посетил ресторан и ночной клуб.

Футболист пытался скрыть свой поход в развлекательные заведения. В частности, в клубе посетителям запретили пользоваться смартфонами.

Людям, приехавшим на дискотеку, приходилось оставлять свои гаджеты в конвертах, чтобы они не могли запечатлеть там Мбаппе.

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Источник: Expressen
Лига наций Испания. Примера Реал Франция Мбаппе Килиан
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