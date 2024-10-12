Мбаппе пытался скрыть поход в ночной клуб во время матча сборной Франции

Стало известно о мерах, принятых Килианом Мбаппе, чтобы никто не узнал о его отдыхе в Стокгольме.

Форвард «Реала» пропускает матчи сборной Франции из-за травмы.

В четверг французы разгромили Израиль (4:1) в Лиге наций.

Во время игры Мбаппе был в Швеции, где посетил ресторан и ночной клуб.

Футболист пытался скрыть свой поход в развлекательные заведения. В частности, в клубе посетителям запретили пользоваться смартфонами.

Людям, приехавшим на дискотеку, приходилось оставлять свои гаджеты в конвертах, чтобы они не могли запечатлеть там Мбаппе.