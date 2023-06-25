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  • Писарский прокомментировал падение результативности после смены фамилии

Писарский прокомментировал падение результативности после смены фамилии

25 июня 2023, 11:31
6

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался об отсутствии голов в РПЛ за самарцев.

– Вы как-то коррелируете смену фамилии и снижение результативности или это бессвязные факторы?

– Вы сами себе ответили на этот вопрос. Как фамилия может влиять на голы? Игрок или команда могут влиять на результативность, а фамилия – это фактор, который не влияет на голы.

– Но были шутки, что Сычевой забивал, а Писарский – нет.

– Это глупые люди шутят.

– Как корабль назовешь, так он и поплывет.

– Разве это связанные вещи? А если корабль дырявый?

– Это народная мудрость.

– Это глупая народная мудрость.

  • Писарский закончил сезон в топ-5 бомбардиров РПЛ (14 голов).
  • «Крылья» купили игрока у «Оренбурга» зимой за 100 миллионов рублей.
  • Прошлый сезон был дебютным для Писарского в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Писарский Владимир
Комментарии (6)
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Solist345345
1687682041
Содержательное интервью
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witalik
1687683449
Пид...рский в своём убогом стиле...Нет бы сказать, что "Оренбург" - играющая команда..., вот и получалось голы забивать...
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Эном айс
1687685574
"Кончен день вечером, Мне терять нечего, Сяду я и отдохну от дел. И скажу каждому Был день однажды мой, И я достиг того, чего хотел..." (( Машина нашего Времени.. (с)
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АЛЕКС 58
1687690840
Мальчик с глазами дауна,чем то на Витиньо похож. На то они и народные мудрости, для таких тупых выскочек.
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portero
1687692322
Глупый пИсарский... Докажи делом потом вью давай, а пока ты пропал....
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zigbert
1687722656
Смена команды не пошла Писарскому на пользу но настоящий мастер должен преодолеть все сложности.
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