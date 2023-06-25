Писарский прокомментировал падение результативности после смены фамилии

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался об отсутствии голов в РПЛ за самарцев.
– Вы как-то коррелируете смену фамилии и снижение результативности или это бессвязные факторы?
– Вы сами себе ответили на этот вопрос. Как фамилия может влиять на голы? Игрок или команда могут влиять на результативность, а фамилия – это фактор, который не влияет на голы.
– Но были шутки, что Сычевой забивал, а Писарский – нет.
– Это глупые люди шутят.
– Как корабль назовешь, так он и поплывет.
– Разве это связанные вещи? А если корабль дырявый?
– Это народная мудрость.
– Это глупая народная мудрость.
- Писарский закончил сезон в топ-5 бомбардиров РПЛ (14 голов).
- «Крылья» купили игрока у «Оренбурга» зимой за 100 миллионов рублей.
- Прошлый сезон был дебютным для Писарского в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»