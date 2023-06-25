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    • Писарский прокомментировал падение результативности после смены фамилии

    Писарский прокомментировал падение результативности после смены фамилии

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался об отсутствии голов в РПЛ за самарцев.

    – Вы как-то коррелируете смену фамилии и снижение результативности или это бессвязные факторы?

    – Вы сами себе ответили на этот вопрос. Как фамилия может влиять на голы? Игрок или команда могут влиять на результативность, а фамилия – это фактор, который не влияет на голы.

    – Но были шутки, что Сычевой забивал, а Писарский – нет.

    – Это глупые люди шутят.

    – Как корабль назовешь, так он и поплывет.

    – Разве это связанные вещи? А если корабль дырявый?

    – Это народная мудрость.

    – Это глупая народная мудрость.

    • Писарский закончил сезон в топ-5 бомбардиров РПЛ (14 голов).
    • «Крылья» купили игрока у «Оренбурга» зимой за 100 миллионов рублей.
    • Прошлый сезон был дебютным для Писарского в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4726

      Эном айс 13 минут назад

      "Кончен день
      вечером,
      Мне терять нечего,
      Сяду я и отдохну
      от дел.
      И скажу каждому
      Был день однажды
      мой,
      И я достиг того,
      чего хотел..."
      ((

      Машина нашего Времени.. (с)

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      Рейтинг: +153

      witalik 48 минут назад

      Пид...рский в своём убогом стиле...Нет бы сказать, что "Оренбург" - играющая команда..., вот и получалось голы забивать...

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      Рейтинг: +885

      Solist345345 1 час назад

      Содержательное интервью

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