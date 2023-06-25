Писарский прокомментировал падение результативности после смены фамилии

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался об отсутствии голов в РПЛ за самарцев.

– Вы как-то коррелируете смену фамилии и снижение результативности или это бессвязные факторы?

– Вы сами себе ответили на этот вопрос. Как фамилия может влиять на голы? Игрок или команда могут влиять на результативность, а фамилия – это фактор, который не влияет на голы.

– Но были шутки, что Сычевой забивал, а Писарский – нет.

– Это глупые люди шутят.

– Как корабль назовешь, так он и поплывет.

– Разве это связанные вещи? А если корабль дырявый?

– Это народная мудрость.

– Это глупая народная мудрость.