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    • Стал известен первый участник Fonbet Кубка России от Медиалиги

    Стал известен первый участник Fonbet Кубка России от Медиалиги

    В Медиалиге сыгран первый полуфинал. Команда Дмитрия Тарасова «Родина Медиа» победила «Бей Беги» со счетом 3:0.

    Таким образом, москвичи сыграют в Пути регионов Fonbet Кубка России.

    • Ранее в РФС заявили, что путевку в Кубок получат финалисты Медиалиги и еще будет один уайлд-кард.
    • Полуфиналы Медиалиги проходят на «Казань Арене».
    • Сезон Кубка России стартует в августе.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17707

      Garrincha58 42 минуты назад

      тара чего молока или пива?

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