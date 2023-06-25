Стал известен первый участник Fonbet Кубка России от Медиалиги

В Медиалиге сыгран первый полуфинал. Команда Дмитрия Тарасова «Родина Медиа» победила «Бей Беги» со счетом 3:0.
Таким образом, москвичи сыграют в Пути регионов Fonbet Кубка России.
- Ранее в РФС заявили, что путевку в Кубок получат финалисты Медиалиги и еще будет один уайлд-кард.
- Полуфиналы Медиалиги проходят на «Казань Арене».
- Сезон Кубка России стартует в августе.
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Источник: «Бомбардир»