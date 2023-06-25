Попов: «Это проблема, что 37-летний вратарь – лучший в стране»

Бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов прокомментировал присуждение Игорю Акинфееву звания лучшего вратаря минувшего сезона РПЛ.

– Акинфеев на ежегодной премии РПЛ был признан лучшим вратарем сезона. Для вас он лучший?

– Да, можно только снять шляпу перед ним. В таком возрасте он лучший, но обидно за других вратарей, которые не могут навязать борьбу Игорю за это звание. Хотелось бы, чтобы Акинфеева начали опережать по уровню более молодые ребята. Когда 37‑летний вратарь лучший в стране – это проблема, такого не должно быть. Но Игорю только уважение, он молодец.