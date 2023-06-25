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    • Попов: «Это проблема, что 37-летний вратарь – лучший в стране»

    Попов: «Это проблема, что 37-летний вратарь – лучший в стране»

    Бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов прокомментировал присуждение Игорю Акинфееву звания лучшего вратаря минувшего сезона РПЛ.

    – Акинфеев на ежегодной премии РПЛ был признан лучшим вратарем сезона. Для вас он лучший?

    – Да, можно только снять шляпу перед ним. В таком возрасте он лучший, но обидно за других вратарей, которые не могут навязать борьбу Игорю за это звание. Хотелось бы, чтобы Акинфеева начали опережать по уровню более молодые ребята. Когда 37‑летний вратарь лучший в стране – это проблема, такого не должно быть. Но Игорю только уважение, он молодец.

    • У Акинфеева в прошлом сезоне 35 матчей (11 сухих).
    • Он всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • Новый сезон стартует для ЦСКА 15 июля встречей за Суперкубок России против «Зенита».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18537

      paracetamol 14 минут назад

      Чем он лучший? Дыра!

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