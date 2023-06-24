Попов ответил, почему Промеса нельзя считать легендой «Спартака»

Бывший футболист пермского «Амкара» и казанского «Рубина» Алексей Попов призвал не считать Квинси Промеса легендой «Спартака».

– Промес в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром в истории «Спартака» в РПЛ. Можно называть его легендой клуба?

– Если бы у него не было проблем с законом, то можно было бы.

– Как «Спартаку» поступать в этой ситуации?

– Защитить они его никак не могут, приговор вынесен. Апелляции вряд ли дадут какой‑то толк, только если его брат сам придет и откажется от обвинений. Плохая история для «Спартака».

– Стоит задуматься о расторжении контракта?

– Думаю, они уже задумались об этом. К тому же там еще и история про контрабанду наркотиков, это уже какой‑то беспредел. Если они оставят его в команде при всех доказанных обвинениях – это станет огромной проблемой для «Спартака» на долгие годы.