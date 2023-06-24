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    • Попов ответил, почему Промеса нельзя считать легендой «Спартака»

    Попов ответил, почему Промеса нельзя считать легендой «Спартака»

    Бывший футболист пермского «Амкара» и казанского «Рубина» Алексей Попов призвал не считать Квинси Промеса легендой «Спартака».

    – Промес в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром в истории «Спартака» в РПЛ. Можно называть его легендой клуба?

    – Если бы у него не было проблем с законом, то можно было бы.

    – Как «Спартаку» поступать в этой ситуации?

    – Защитить они его никак не могут, приговор вынесен. Апелляции вряд ли дадут какой‑то толк, только если его брат сам придет и откажется от обвинений. Плохая история для «Спартака».

    – Стоит задуматься о расторжении контракта?

    – Думаю, они уже задумались об этом. К тому же там еще и история про контрабанду наркотиков, это уже какой‑то беспредел. Если они оставят его в команде при всех доказанных обвинениях – это станет огромной проблемой для «Спартака» на долгие годы.

    • Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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    Источник: Sportbox

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21676

      derrik2000 4 минуты назад

      Ситуация, конечно, "очень не очень".
      Ну, дык, а ШО хотели-то???
      Дела да-а-авно уже были возбуждены, о них все уже знали.
      Чё, надеялись, что "само рассосётся"???
      Естественно, бред: ничего само собой при наличии ФАКТОВ не исчезает в уголовном судопроизводстве (Разве тока возбужденное сёдни уголовное дело по якобы вооружённому мятежу)))) )

      0
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      Рейтинг: +18270

      Barmaleushka 34 минуты назад

      Хана Попову , ща секта его размажет (на святое покусился).

      1
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      Рейтинг: +18720

      NewLife 54 минуты назад

      Каждая вошка старается вылезти и вякать по теме, которая затрагивает только Промеса и Спартак.

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      Рейтинг: +14320

      R_a_i_n > NewLife 31 минуту назад

      И не говори, вшивые любят Спартаковские ветки. На своих им ловить нечего ,кроме вшей)))

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      Рейтинг: +676

      FCSpartakM 1 час назад

      Может и Старостин не легенда с судимостью?

      0
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      Рейтинг: +15296

      Алексей З 1 час назад

      Бывший, очень средненький игрок, Амкара и Рубина рассуждает о Промесе ???
      С какого хрена.
      Это зависит от отношения болел Спартака , а не от поповых.

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