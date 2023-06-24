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  • Попов ответил, почему Промеса нельзя считать легендой «Спартака»

Попов ответил, почему Промеса нельзя считать легендой «Спартака»

24 июня 2023, 20:50
12

Бывший футболист пермского «Амкара» и казанского «Рубина» Алексей Попов призвал не считать Квинси Промеса легендой «Спартака».

– Промес в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром в истории «Спартака» в РПЛ. Можно называть его легендой клуба?

– Если бы у него не было проблем с законом, то можно было бы.

– Как «Спартаку» поступать в этой ситуации?

– Защитить они его никак не могут, приговор вынесен. Апелляции вряд ли дадут какой‑то толк, только если его брат сам придет и откажется от обвинений. Плохая история для «Спартака».

– Стоит задуматься о расторжении контракта?

– Думаю, они уже задумались об этом. К тому же там еще и история про контрабанду наркотиков, это уже какой‑то беспредел. Если они оставят его в команде при всех доказанных обвинениях – это станет огромной проблемой для «Спартака» на долгие годы.

  • Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
  • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
  • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (12)
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FCSpartakM
1687629774
Может и Старостин не легенда с судимостью?
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NewLife
1687630122
Каждая вошка старается вылезти и вякать по теме, которая затрагивает только Промеса и Спартак.
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Barmaleushka
1687631381
Хана Попову , ща секта его размажет (на святое покусился).
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derrik2000
1687633122
Ситуация, конечно, "очень не очень". Ну, дык, а ШО хотели-то??? Дела да-а-авно уже были возбуждены, о них все уже знали. Чё, надеялись, что "само рассосётся"??? Естественно, бред: ничего само собой при наличии ФАКТОВ не исчезает в уголовном судопроизводстве (Разве тока возбужденное сёдни уголовное дело по якобы вооружённому мятежу)))) )
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erybov1965
1687633513
Наверное,Попов сам претендует на "легенду" Спартака,а Промес и сам Спартак этому мешает.По-моему,не корректно отвечать на вопрос,когда ты не имеешь никакого отношения к клубу,т.к. не у всех получается быть не предвзятыми,по отношению к сопернику.Хотя и бывшему.
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ScarlettOgusania
1687644668
у каждой амкаровской "кухарки" надо узнать мнение о Промесе, до которого ей, как до звезды) щи научись варить, Алёша!
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serglider
1687645992
Ну, а чё? Промесу, если проиграет все аппеляции, нужно с разу везвращаться в Нидерланды и сесть в тюрьму... годик отсидит и выйдет по УДО. Контракт со Спартачом, можно просто приостановить на время его отсидки. Кокоша с Мамаем сидели же? Если вспоминать советских футбольных легенд, то некоторые из них то сидели в лагерях, при чем по уголовке и... ничего! В честь них даже стадионы названы... Для Промеса более неприятный будет гражданский иск, когда с него слупят бабки за физические и моральные страдания потерпевшая сторона.
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шахта Заполярная
1687683405
А кто такой Попов? Какое он имеет отношение к Спартаку? Так зачем тогда брать интервью у него, пусть рассуждает на своем уровне о легендах Амкара и Рубина. Кто следующий нам расскажет про Промеса и Спартак. В очередь *укины дети.
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