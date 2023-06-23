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    • «Для тренера ты должен делать все»: Ловрен – об истории о Семаке, которую он никому не рассказывал

    «Для тренера ты должен делать все»: Ловрен – об истории о Семаке, которую он никому не рассказывал

    Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал историю о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке, которую он никому не рассказывал.

    – Он отличный человек. Очень классный. Он хороший человек, хороший парень, хороший тренер. Он добивается результата. По поводу истории, которую никто не знает… Что я могу сказать. Однажды он попросил меня футболку Мо Салаха. Для его ребенка. И об этом я тоже никому не рассказывал.

    – И ты сделал?

    – Конечно. Для тренера ты должен делать все.

    – Только потому что он босс?

    – Да! (смеется).

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    Источник: Sport24

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