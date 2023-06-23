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    • Депутат Журова – о зарплатах российских футболистов: «В стране непростое время, России это не нравится»

    Депутат Журова – о зарплатах российских футболистов: «В стране непростое время, России это не нравится»

    Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась против высоких зарплат российских футболистов. Она считает, что нужно ввести потолок.

    «Потолок зарплат для футболистов – решение РФС и клубов. Люди по-разному относятся к этому, так как в России сейчас непростое время, хотя у многих клубов спонсоры – государственные компании. Вряд ли понижение зарплат понравится футболистам и менеджерам, но когда стране тяжело, такие вещи, как введение потолка зарплат, находятся на повестке дня.

    С другой стороны, нас обвиняют, что мы считаем чужие деньги. Но в данной ситуации мы говорим про общественное мнение и страну в целом. Не хочу получать негатив от фанатов. Российские фанаты считают, что я им завидую… Как мне кажется, олимпийская чемпионка – я, они мне должны завидовать, ха-ха. Счастье не в деньгах!

    Поддержу ли я введение потолка зарплат? Я нейтрально отношусь к этому. Пусть решают футбольные руководители. Сейчас фон у российского футбола разный. Когда человек не из футбола начинает его комментировать, получает сразу много негатива, поэтому я стараюсь уйти от комментирования этого вида спорта. Я – не эксперт. Мне, как политику, не хочется получать навешенные ярлыки от жен футболистов. Я за патриотизм, за Россию, за равные возможности… Пусть они живут как хотят, пусть им платят эти зарплаты. Но России, думаю, не нравится это. Потому что зарплаты наших футболистов не соответствуют их уровню», – сказала Журова.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +117

      врете вы все 7 минут назад

      В стране непростое время===
      Спасибо пукину.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34699

      VVM1964 12 минут назад

      А как на счет на себя обратить внимание, а не пора ли депутатам подумать, что в "не простое время" можно было бы немного урезать их запросы !!! Не пора ли ХОТЬ в этом показать ЛИЧНЫЙ пример !!!

      1
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      Рейтинг: +430

      timon2401 23 минуты назад

      а зарплате депутатов прям весь народ рад)))

      3
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