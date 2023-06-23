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  • Депутат Журова – о зарплатах российских футболистов: «В стране непростое время, России это не нравится»

Депутат Журова – о зарплатах российских футболистов: «В стране непростое время, России это не нравится»

23 июня 2023, 21:53
5

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась против высоких зарплат российских футболистов. Она считает, что нужно ввести потолок.

«Потолок зарплат для футболистов – решение РФС и клубов. Люди по-разному относятся к этому, так как в России сейчас непростое время, хотя у многих клубов спонсоры – государственные компании. Вряд ли понижение зарплат понравится футболистам и менеджерам, но когда стране тяжело, такие вещи, как введение потолка зарплат, находятся на повестке дня.

С другой стороны, нас обвиняют, что мы считаем чужие деньги. Но в данной ситуации мы говорим про общественное мнение и страну в целом. Не хочу получать негатив от фанатов. Российские фанаты считают, что я им завидую… Как мне кажется, олимпийская чемпионка – я, они мне должны завидовать, ха-ха. Счастье не в деньгах!

Поддержу ли я введение потолка зарплат? Я нейтрально отношусь к этому. Пусть решают футбольные руководители. Сейчас фон у российского футбола разный. Когда человек не из футбола начинает его комментировать, получает сразу много негатива, поэтому я стараюсь уйти от комментирования этого вида спорта. Я – не эксперт. Мне, как политику, не хочется получать навешенные ярлыки от жен футболистов. Я за патриотизм, за Россию, за равные возможности… Пусть они живут как хотят, пусть им платят эти зарплаты. Но России, думаю, не нравится это. Потому что зарплаты наших футболистов не соответствуют их уровню», – сказала Журова.

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Комментарии (5)
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timon2401
1687546856
а зарплате депутатов прям весь народ рад)))
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VVM1964
1687547517
А как на счет на себя обратить внимание, а не пора ли депутатам подумать, что в "не простое время" можно было бы немного урезать их запросы !!! Не пора ли ХОТЬ в этом показать ЛИЧНЫЙ пример !!!
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Валя Ромашина
1687594375
Какой футбол ? Все заранее известно , Чемпион зенит , второй Ахмат , третий ЦСКА . Это прогноз на 2024 год Скучно и неинтересно
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