Депутат Журова – о зарплатах российских футболистов: «В стране непростое время, России это не нравится»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась против высоких зарплат российских футболистов. Она считает, что нужно ввести потолок.

«Потолок зарплат для футболистов – решение РФС и клубов. Люди по-разному относятся к этому, так как в России сейчас непростое время, хотя у многих клубов спонсоры – государственные компании. Вряд ли понижение зарплат понравится футболистам и менеджерам, но когда стране тяжело, такие вещи, как введение потолка зарплат, находятся на повестке дня.

С другой стороны, нас обвиняют, что мы считаем чужие деньги. Но в данной ситуации мы говорим про общественное мнение и страну в целом. Не хочу получать негатив от фанатов. Российские фанаты считают, что я им завидую… Как мне кажется, олимпийская чемпионка – я, они мне должны завидовать, ха-ха. Счастье не в деньгах!

Поддержу ли я введение потолка зарплат? Я нейтрально отношусь к этому. Пусть решают футбольные руководители. Сейчас фон у российского футбола разный. Когда человек не из футбола начинает его комментировать, получает сразу много негатива, поэтому я стараюсь уйти от комментирования этого вида спорта. Я – не эксперт. Мне, как политику, не хочется получать навешенные ярлыки от жен футболистов. Я за патриотизм, за Россию, за равные возможности… Пусть они живут как хотят, пусть им платят эти зарплаты. Но России, думаю, не нравится это. Потому что зарплаты наших футболистов не соответствуют их уровню», – сказала Журова.