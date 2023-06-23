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  • «Это прекрасная возможность выйти на другой уровень»: новичок «Зенита» Ду Кейрос дал первый комментарий после приезда в Россию

«Это прекрасная возможность выйти на другой уровень»: новичок «Зенита» Ду Кейрос дал первый комментарий после приезда в Россию

23 июня 2023, 21:31
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Ду Кейрос поделился впечатлениями от перехода в «Зенит». Бразильский полузащитник сегодня присоединился к петербургской команде.

  • Ду Кейрос перешел в «Зенит» из «Коринтианса».
  • Он достался чемпиону России бесплатно в рамках сделки по Юри Алберто.
  • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.

– Поделитесь впечатлениями о первых днях в «Зените» и Петербурге.

– Я очень рад проживать сейчас эти дни, связанные с новым вызовом в моей жизни и новым опытом, который я получу в таком большом клубе, как «Зенит». Уверен, впереди меня вместе с ним ждут большие победы.

– Что‑то успели посмотреть в городе и познакомиться с базой?

– Тренировочный центр совершенно потрясающий. Мирового уровня. Мне очень понравилось все то, что я увидел перед первой тренировкой. Ну, а все, что я пока увидел в городе, очень красиво.

– Вы взяли в «Зените» 37‑й номер. Почему именно его?

– Это мой первый номер в профессиональном футболе. Под ним я дебютировал на взрослом уровне. Мне хотелось бы играть с ним всю свою жизнь.

– О том, что вы переходите в «Зенит», было известно еще полгода назад. Как‑то готовились к переезду в Петербург, что‑то узнавали о своем новом клубе?

– Да, конечно. Эти полгода были не очень простыми, потому что в моей предыдущей команде дела складывались не лучшим образом. В такой ситуации еще больше ждал момента, когда приеду в «Зенит» и начну новый этап своей карьеры. Сейчас очень воодушевлен, мотивирован, и, надеюсь, все сложится замечательно.

– Успели до приезда пообщаться с зенитовскими бразильцами?

– Да. Малком был первым, кто связался со мной, когда еще только появилась новость об интересе со стороны «Зенита». Мы пообщались, он рассказал много хорошего. И стал тем, кто помог принять решение о переходе.

– Как долго вы думали над предложением «Зенита» и что стало главным аргументом в пользу принятия решения?

– «Зенит» – это прекрасная возможность выйти на другой уровень, проявить и зарекомендовать себя. Плюс помочь клубу своими действиями и тем самым помочь себе стать частью его истории. Хочется ярко себя здесь проявить, поэтому решение принималось очень быстро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ду Кейрос
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