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    • «Это прекрасная возможность выйти на другой уровень»: новичок «Зенита» Ду Кейрос дал первый комментарий после приезда в Россию

    «Это прекрасная возможность выйти на другой уровень»: новичок «Зенита» Ду Кейрос дал первый комментарий после приезда в Россию

    Ду Кейрос поделился впечатлениями от перехода в «Зенит». Бразильский полузащитник сегодня присоединился к петербургской команде.

    • Ду Кейрос перешел в «Зенит» из «Коринтианса».
    • Он достался чемпиону России бесплатно в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.

    – Поделитесь впечатлениями о первых днях в «Зените» и Петербурге.

    – Я очень рад проживать сейчас эти дни, связанные с новым вызовом в моей жизни и новым опытом, который я получу в таком большом клубе, как «Зенит». Уверен, впереди меня вместе с ним ждут большие победы.

    – Что‑то успели посмотреть в городе и познакомиться с базой?

    – Тренировочный центр совершенно потрясающий. Мирового уровня. Мне очень понравилось все то, что я увидел перед первой тренировкой. Ну, а все, что я пока увидел в городе, очень красиво.

    – Вы взяли в «Зените» 37‑й номер. Почему именно его?

    – Это мой первый номер в профессиональном футболе. Под ним я дебютировал на взрослом уровне. Мне хотелось бы играть с ним всю свою жизнь.

    – О том, что вы переходите в «Зенит», было известно еще полгода назад. Как‑то готовились к переезду в Петербург, что‑то узнавали о своем новом клубе?

    – Да, конечно. Эти полгода были не очень простыми, потому что в моей предыдущей команде дела складывались не лучшим образом. В такой ситуации еще больше ждал момента, когда приеду в «Зенит» и начну новый этап своей карьеры. Сейчас очень воодушевлен, мотивирован, и, надеюсь, все сложится замечательно.

    – Успели до приезда пообщаться с зенитовскими бразильцами?

    – Да. Малком был первым, кто связался со мной, когда еще только появилась новость об интересе со стороны «Зенита». Мы пообщались, он рассказал много хорошего. И стал тем, кто помог принять решение о переходе.

    – Как долго вы думали над предложением «Зенита» и что стало главным аргументом в пользу принятия решения?

    – «Зенит» – это прекрасная возможность выйти на другой уровень, проявить и зарекомендовать себя. Плюс помочь клубу своими действиями и тем самым помочь себе стать частью его истории. Хочется ярко себя здесь проявить, поэтому решение принималось очень быстро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5449

      Питерский князь 6 минут назад

      Надеюсь что он умеет играть.
      А то ничего хорошего о нем, я не слышал.

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