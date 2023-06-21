Жирков рассказал, как Хиддинк сделал из него защитника на Евро-2008

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о переводе на позицию левого защитника на Евро-2008.
«На Евро-2008 перестраивался с позиции левого полузащитника на левого защитника. Была непростая ситуация – очень тяжело далось.
Как Хиддинк убеждал, что надо? Если ставят в состав сборной, то ты должен играть там, куда поставят. Так и воспринимал. В какой момент понял, что получается? Не сказал бы, что получалось: вперeд нормально бежал, а назад всегда тяжело было.
Вот так и на ретроматче: вперeд вроде бежится, а назад уже тяжело», – сказал Жирков.
- Сборная России завоевала бронзу на Евро-2008.
- Это лучшее достижение национальной команды за всю историю.
Источник: «Чемпионат»