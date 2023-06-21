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    • Жирков рассказал, как Хиддинк сделал из него защитника на Евро-2008

    Жирков рассказал, как Хиддинк сделал из него защитника на Евро-2008

    Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о переводе на позицию левого защитника на Евро-2008.

    «На Евро-2008 перестраивался с позиции левого полузащитника на левого защитника. Была непростая ситуация – очень тяжело далось.

    Как Хиддинк убеждал, что надо? Если ставят в состав сборной, то ты должен играть там, куда поставят. Так и воспринимал. В какой момент понял, что получается? Не сказал бы, что получалось: вперeд нормально бежал, а назад всегда тяжело было.

    Вот так и на ретроматче: вперeд вроде бежится, а назад уже тяжело», – сказал Жирков.

    • Сборная России завоевала бронзу на Евро-2008.
    • Это лучшее достижение национальной команды за всю историю.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +97

      врете вы все 59 минут назад

      Продолжается вечер воспоминаний о былых победах ( 15 лет).
      А все почему--других то достижений нет.И не будет.Следующие 15 лет--это как минимум.

      1
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      Рейтинг: +910

      k611 1 час назад

      Вынужденый ход, но сыграл Жирков хорошо.

      1
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      Рейтинг: +1576

      Таврида > k611 58 минут назад

      С испанцам в полуфинале только Жирков и был заметен на поле.

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