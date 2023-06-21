Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила соблазнительное фото в купальнике

Российская фигуристка Станислава Константинова отдыхает на море в Сочи и выложила свежее фото.
22-летняя девушка сфотографировалась в купальнике на фоне моря.
- Уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».
- Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.
- Сейчас девушка уже работает тренером.
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Источник: «Бомбардир»