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    • Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила соблазнительное фото в купальнике

    Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила соблазнительное фото в купальнике

    Российская фигуристка Станислава Константинова отдыхает на море в Сочи и выложила свежее фото.

    22-летняя девушка сфотографировалась в купальнике на фоне моря.

    • Уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».
    • Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.
    • Сейчас девушка уже работает тренером.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1459

      Taps 1 час назад

      Напишите цену и телефончик ... уроды

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      Рейтинг: +9152

      vladik12 > Taps 56 минут назад

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