Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила соблазнительное фото в купальнике

Российская фигуристка Станислава Константинова отдыхает на море в Сочи и выложила свежее фото.

22-летняя девушка сфотографировалась в купальнике на фоне моря.

Уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».

Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.

Сейчас девушка уже работает тренером.

Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью и стройной фигурой

Топ-10 самых красивых спортсменок России

Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила фото без лифчика

Новая фотосессия Иваны Кнолль: показала пышные грудь и ягодицы

Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль покрасовалась на пляже в шашечном купальнике