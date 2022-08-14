Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    «Доминируй, унижай!». Фигуристка Константинова поздравила «Зенит» с победой над ЦСКА

    Российская фигуристка Станислава Константинова посетила матч пятого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1). После игры она поздравила петербуржцев.

    «Оп, давай-давай! Доминируй, унижай! «Зенит», с победой!» – подписала спортсменка фото с «Газпром Арены» в социальной сети.

    • 22-летняя фигуристка родилась в Санкт-Петербурге.
    • Константинова – бронзовый призер Универсиады (2019 год).
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Московские клубы не могут победить Зенит в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей

    Новости по теме
    Карраскаль прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» 3
    Мантуан: «Даже во сне не мог представить такой дебют за «Зенит» 2
    Сперцян ответил на вопрос, кто в «Краснодаре» может остановить Клаудиньо 9
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:13
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6097

      Viper for CSKA 2 минуты назад

      Фигура есть - мозгов не надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Zenit40k 4 минуты назад

      Молодец девчонка ,что поддерживает своих
      Все по факту ,вчера доминировали полностью над цска

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4220

      Enter2006 5 минут назад

      Скорее всего у неё есть латексный костюм и плётка ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13588

      Dominator777 7 минут назад

      Мордашка смазливая, но в голове пусто, совсем пусто и нет надежды, что пустота заполнится. Для тех, кто не понял - ДУРА.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2587

      Freyk > Dominator777 1 минуту назад

      Интересно, что бы вы написали, если бы она болела за ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11312

      Алексей З 21 минуту назад

      Это что припевочка мазахистки ?
      Чпокните девочку, может мозги включать будет и думать ,что пишет.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11