«Доминируй, унижай!». Фигуристка Константинова поздравила «Зенит» с победой над ЦСКА

Российская фигуристка Станислава Константинова посетила матч пятого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1). После игры она поздравила петербуржцев.

«Оп, давай-давай! Доминируй, унижай! «Зенит», с победой!» – подписала спортсменка фото с «Газпром Арены» в социальной сети.

22-летняя фигуристка родилась в Санкт-Петербурге.

Константинова – бронзовый призер Универсиады (2019 год).

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Московские клубы не могут победить Зенит в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей