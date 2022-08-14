«Доминируй, унижай!». Фигуристка Константинова поздравила «Зенит» с победой над ЦСКА

Российская фигуристка Станислава Константинова посетила матч пятого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1). После игры она поздравила петербуржцев.
«Оп, давай-давай! Доминируй, унижай! «Зенит», с победой!» – подписала спортсменка фото с «Газпром Арены» в социальной сети.
- 22-летняя фигуристка родилась в Санкт-Петербурге.
- Константинова – бронзовый призер Универсиады (2019 год).
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
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Источник: Бомбардир.ру