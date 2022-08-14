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  • «Доминируй, унижай!». Фигуристка Константинова поздравила «Зенит» с победой над ЦСКА

«Доминируй, унижай!». Фигуристка Константинова поздравила «Зенит» с победой над ЦСКА

14 августа 2022, 10:13
20

Российская фигуристка Станислава Константинова посетила матч пятого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1). После игры она поздравила петербуржцев.

«Оп, давай-давай! Доминируй, унижай! «Зенит», с победой!» – подписала спортсменка фото с «Газпром Арены» в социальной сети.

  • 22-летняя фигуристка родилась в Санкт-Петербурге.
  • Константинова – бронзовый призер Универсиады (2019 год).
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Московские клубы не могут победить Зенит в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (20)
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Dominator777
1660462414
Мордашка смазливая, но в голове пусто, совсем пусто и нет надежды, что пустота заполнится. Для тех, кто не понял - ДУРА.
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Enter2006
1660462535
Скорее всего у неё есть латексный костюм и плётка ))
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Viper for CSKA
1660462720
Фигура есть - мозгов не надо.
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Мортус
1660464301
Влажные мечты малолетки болотной. Накормите уже её тем самым. Ибо "мечты сбываются"(с).
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Enter2006
1660464405
Исковеркала старую добрую песенку DJ Groove "Мужики не танцуют" 2002 remix. Засранка ))
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JTherry
1660467754
"Оп, давай-давай! Доминируй, унижай..." местный любитель "унижений" Avenger любит погорячее, готов под плетку лечь...) а эта "фигуристка" штангу весом 100 кг легко поднимет - оп, давай, давай...)
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edw7777
1660470296
Ума палата... Современное воспитание.
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Красногорск_Фан
1660471474
Нас на базовой психологии учили что садисты это тщательно замаскированные мазохисты. Лучшем бы в лесбиянки пошла чтоль.
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Great Tartaria
1660473795
на мнение питерской Шлюшильды начихать......
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ArReal
1660477668
Про унижай это она верно подметила, бюджет Зенита из кармана простых россиян - любимые клубы которых он обыгрывает по 5-0 за их же счёт , что может быть унизительнее? За их счет и доминирует
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